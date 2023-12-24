Удача будет в вашем кармане: что делать на Рождество, чтобы привлечь успех на весь год

Что делать на Рождество нельзя, а что принесет удачу

В древности было много примет и предрассудков. Наши предки верили в разные явления, происходившие на Рождество. Они считали, что от того, что делать в этот церковный праздник, зависит, как пройдет целый следующий год. А раньше мы уже рассказывали, какие растения поставить дома, чтобы везло.

Рождество Христово – великий церковный праздник. В этот день можно предсказать, как пройдет следующий год. Об этом рассказали на ukr.media.

Что сделать на Рождество, чтобы целый год сопровождала удача

Не занимайтесь рукоделием. Считалось, что именно поэтому будут болезни. Есть поговорка: "Если на Рождество Христово шьют, то в доме слепой родится".

Одевайтесь в новые вещи. Это поможет привлечь удачу.

Не убирайте. Да, Рождество Христово нужно праздновать в порядке, однако подготовить жилище нужно за несколько дней.

Не выносите мусор из дома. Это касается и буквального смысла, и фигурального. Таким образом, можно вынести удачу из дома.

Будьте рядом с теми, кто к вам благосклонен. Тогда весь год проведете в счастье.

Приобретите что-нибудь. Покупки на Рождество предвещают удачу и изобилие.

Зажгите в церкви поминальную свечу. Ваши покойные родственники постараются вам помочь в следующем году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя одалживать у Сочельник. Мы поделились интересными предрассудками.