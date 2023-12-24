Удача будет в вашем кармане: что делать на Рождество, чтобы привлечь успех на весь год
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Что делать на Рождество нельзя, а что принесет удачу
В древности было много примет и предрассудков. Наши предки верили в разные явления, происходившие на Рождество. Они считали, что от того, что делать в этот церковный праздник, зависит, как пройдет целый следующий год. А раньше мы уже рассказывали, какие растения поставить дома, чтобы везло.
Рождество Христово – великий церковный праздник. В этот день можно предсказать, как пройдет следующий год. Об этом рассказали на ukr.media.
Что сделать на Рождество, чтобы целый год сопровождала удача
- Не занимайтесь рукоделием. Считалось, что именно поэтому будут болезни. Есть поговорка: "Если на Рождество Христово шьют, то в доме слепой родится".
- Одевайтесь в новые вещи. Это поможет привлечь удачу.
- Не убирайте. Да, Рождество Христово нужно праздновать в порядке, однако подготовить жилище нужно за несколько дней.
- Не выносите мусор из дома. Это касается и буквального смысла, и фигурального. Таким образом, можно вынести удачу из дома.
- Будьте рядом с теми, кто к вам благосклонен. Тогда весь год проведете в счастье.
- Приобретите что-нибудь. Покупки на Рождество предвещают удачу и изобилие.
- Зажгите в церкви поминальную свечу. Ваши покойные родственники постараются вам помочь в следующем году.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя одалживать у Сочельник. Мы поделились интересными предрассудками.