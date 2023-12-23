Накличете біду: ніколи не позичайте ці п’ять речей на Святвечір

Будьте обережні із сусідами

Наші пращури з давніх-давен дотримувалися традиції не віддавати борги і не позичати гроші увечері, після заходу Сонця. Також існувала подібна заборона і на великі церковні свята, такі як Різдво.

Однак у Святвечір такі вірування стосувалися не лише грошей. Вважалося, що хороша людина з добрим наміром не позичатиме щось у сусідів, друзів чи знайомих у такий важливий релігійний момент.

Що не можна позичати сусідам у Святвечір

Таких речей наші бабусі налічували п’ять:

гроші;

посуд;

віник;

хліб;

сіль.

Розглянемо докладніше, чому так. З грошима більш-менш зрозуміло, ця традиція перегукується з тим, що кажуть нам загальні прикмети на гроші. Вважалося, що ввечері або у свято ви віддаєте їх разом із власним успіхом і багатством, а перед Різдвом — втратите їх на цілий рік.

З посудом також пов’язано безліч вірувань. До Святвечора краще позбутися надбитого посуду і не позичати його цього вечора, щоб не притягнути в будинок погану енергетику.

Віник же на Святвечір могла позичити лише відьма. Як вважали наші предки, ці створіння могли використовувати у своїх богопротивних ритуалах частинки, що залишилися на вінику, коли були зметені з підлоги. У тому числі й волосся, що широко застосовується як компонент для поганих наговорів.

Сіль теж вважалася предметом, який підходить для ритуалів. І використовувалися вони не з добром, а щоб накликати на господарів будинку невдачу.

Відповідно до прикмет наших предків, хліб можна було віддавати з дому лише вранці, у першій половині дня. А якщо людина не потребує його справді, вона постарається роздобути на Святвечір наповнений енергетикою сім’ї хліб, щоб використати його з поганими намірами.

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