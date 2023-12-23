Поубирайте и выбросьте старое: какие ритуалы перед Новым годом привлекают удачу в следующий

Что поможет привлечь успех на следующий год

Новый год – всегда начало чего-то нового. Кто начинает заниматься спортом, кто меняет работу, а для кого новая стрижка — это большие изменения. Однако мало кто знает, какие предновогодние ритуалы притягивают удачу в дом. А раньше мы уже рассказывали, какие растения поставить дома, чтобы вам везло.

Для начала следует навести порядок в голове. Попрощайтесь с мыслями и людьми, отказавшимися от вас. Ритуалами на привлечение удачи поделились на Ого.

Предновогодние ритуалы на привлечение успеха

Генеральная уборка в доме. Считается, что новый год нужно встречать в чистоте. Уборка ассоциируется с избавлением от старого и ненужного и привлечением нового и важного.

Планирование денег. Погасите долги и планируйте деньги на следующий год. Подумайте, какие большие покупки хотите совершить – и откладывайте на них средства. Такое планирование способствует финансовой грамотности.

Сделайте приятно другим. Это могут быть подарки или благотворительность. Такой жест доброй воли привлечет удачу на следующий год.

Создайте список желаний. Запись целей расставит приоритеты. Таким образом вы будете точно знать, чего хотите в следующем году.

Приметы. Следует одеть вещи красного цвета или открывать окна в новогоднюю ночь. Это откроет новые способности.

Помните: приметы действуют, когда в них верят. Верить в них или нет – только ваш выбор. А раньше "Телеграф" рассказывал, как привлечь деньги в дом с помощью свечи.