Поубирайте и выбросьте старое: какие ритуалы перед Новым годом привлекают удачу в следующий
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Что поможет привлечь успех на следующий год
Новый год – всегда начало чего-то нового. Кто начинает заниматься спортом, кто меняет работу, а для кого новая стрижка — это большие изменения. Однако мало кто знает, какие предновогодние ритуалы притягивают удачу в дом. А раньше мы уже рассказывали, какие растения поставить дома, чтобы вам везло.
Для начала следует навести порядок в голове. Попрощайтесь с мыслями и людьми, отказавшимися от вас. Ритуалами на привлечение удачи поделились на Ого.
Предновогодние ритуалы на привлечение успеха
- Генеральная уборка в доме. Считается, что новый год нужно встречать в чистоте. Уборка ассоциируется с избавлением от старого и ненужного и привлечением нового и важного.
- Планирование денег. Погасите долги и планируйте деньги на следующий год. Подумайте, какие большие покупки хотите совершить – и откладывайте на них средства. Такое планирование способствует финансовой грамотности.
- Сделайте приятно другим. Это могут быть подарки или благотворительность. Такой жест доброй воли привлечет удачу на следующий год.
- Создайте список желаний. Запись целей расставит приоритеты. Таким образом вы будете точно знать, чего хотите в следующем году.
- Приметы. Следует одеть вещи красного цвета или открывать окна в новогоднюю ночь. Это откроет новые способности.
Помните: приметы действуют, когда в них верят. Верить в них или нет – только ваш выбор. А раньше "Телеграф" рассказывал, как привлечь деньги в дом с помощью свечи.