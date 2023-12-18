Залишіть цей аромат у себе вдома: як за допомогою запахів притягнути вдачу
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Розповідаємо, чим повинно пахнути вдома, щоб в ньому було щастя
У давнину люди вірили, що за допомогою запахів можна притягнути удачу або накликати біду. Існувала навіть думка, що є запахи, що залучають багатство. Загалом існує багато забобонів, пов’язаних з ароматами.
Правильний запах може віщувати про щастя. Неправильний навпаки — притягне незлагоди. Про це розповіли на life-ukr.uaportal.
Які запахи притягують удачу
- Ладан. Він символізує гармонію та вдачу. Також він може притягнути зміни на краще у ваше життя.
- Лілія. Це запах кохання та романтики. Він сприяє розвитку стосунків.
- Свіжа випічка. Це символ достатку та успіху. Він віщує про підвищення на роботі або приємні сюрпризи.
- Екзотичні фрукти. Вони символізують щасливі стосунки. Цей запах може притягнути нові відносини у ваше життя.
- Ялина влітку або ягода взимку. Може бути передвісником пропозиції одружитися.
- Ваніль. Цей запах — символ гарного настрою. Також може принести вам хорошу новину.
- Цукерки або парфуми. Цей аромат попереджує про фатальну зустріч.
Які запахи притягують нещастя
- Сірка. Це поганий знак. Цей запах обіцяє неприємності.
- Хімічний запах. Він може принести сварки у ваше життя. Також він може означати розлучення.
- Свічка. Цей аромат принесе проблеми у родині. Також може означати неполадки на роботі.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна робити ганчірки зі старих речей. Ми поділилися цікавими забобонами.