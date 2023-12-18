Залишіть цей аромат у себе вдома: як за допомогою запахів притягнути вдачу

Розповідаємо, чим повинно пахнути вдома, щоб в ньому було щастя

У давнину люди вірили, що за допомогою запахів можна притягнути удачу або накликати біду. Існувала навіть думка, що є запахи, що залучають багатство. Загалом існує багато забобонів, пов’язаних з ароматами.

Правильний запах може віщувати про щастя. Неправильний навпаки — притягне незлагоди. Про це розповіли на life-ukr.uaportal.

Які запахи притягують удачу

Ладан. Він символізує гармонію та вдачу. Також він може притягнути зміни на краще у ваше життя.

Лілія. Це запах кохання та романтики. Він сприяє розвитку стосунків.

Свіжа випічка. Це символ достатку та успіху. Він віщує про підвищення на роботі або приємні сюрпризи.

Екзотичні фрукти. Вони символізують щасливі стосунки. Цей запах може притягнути нові відносини у ваше життя.

Ялина влітку або ягода взимку. Може бути передвісником пропозиції одружитися.

Ваніль. Цей запах — символ гарного настрою. Також може принести вам хорошу новину.

Цукерки або парфуми. Цей аромат попереджує про фатальну зустріч.

Які запахи притягують нещастя

Сірка. Це поганий знак. Цей запах обіцяє неприємності.

Хімічний запах. Він може принести сварки у ваше життя. Також він може означати розлучення.

Свічка. Цей аромат принесе проблеми у родині. Також може означати неполадки на роботі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна робити ганчірки зі старих речей. Ми поділилися цікавими забобонами.