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Удача будет вас преследовать: какие растения поставить дома, чтобы вам везло

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Какие растения притягивают счастье
Какие растения притягивают счастье. Фото proflowers.ua

Какие растения поставить дома, чтобы привлечь удачу

Комнатные растения в доме приносят много пользы. Во-первых, они способны очищать воздух. Во-вторых, растения добавляют эстетики и уют в дом. Также некоторые цветы способны. Раньше мы уже рассказывали, какие ароматы притягивают удачу. Теперь погорим о растениях.

Если вы решили озеленить свой дом, выбирайте не только хорошо выглядящие растения, но и позволяющие определенной энергии циркулировать. Об этом рассказали на meta.

Бамбук

Это растение хорошо списывается в любой интерьер. Однако для того, чтобы он принес процветание и нрав, на нем должно быть более 8 стеблей. Бамбук привлекает удачу и согласие. Следует отметить, что это растение не любит прямых солнечных лучей.

Нефритовое дерево или растение удачи

Это растение уже многие столетия ассоциируется с богатством. Также нефритовое дерево способствует карьерному развитию. Его можно спокойно дарить на новоселье или свадьбу. Однако некоторые приметы советуют покупать это дерево самостоятельно. Говорят, это поможет избежать проблем с деньгами. Зеленые листья нефритового дерева символизируют обновление и рост.

Пахира или денежное дерево

Это растение притягивает положительную энергетику. Как говорит фэн-шуй, стебель пахиры впитывает в себя счастье и удачу. Также денежное дерево распространяет отличные вибрации в доме. Преимуществом этого растения является то, что оно не нуждается в особом уходе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пить чай, чтобы привлечь удачу. Мы поделились интересными предрассудками.

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#Суеверия #Приметы