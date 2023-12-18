Оставьте этот аромат у себя дома: как с помощью запахов привлечь удачу
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Рассказываем, чем должно пахнуть дома, чтобы в нем было счастье
Давно люди верили, что с помощью запахов можно привлечь удачу или навлечь беду. Существовало даже мнение, что есть запахи, привлекающие богатство. В общем, существует много предрассудков, связанных с ароматами.
Правильный запах может предвещать о счастье. Неправильный наоборот – привлечет размолвки. Об этом рассказали на life-rus.uaportal.
Какие запахи притягивают удачу
- Ладан. Он символизирует гармонию и удачу. Также он может привлечь изменения к лучшему в вашу жизнь.
- Лилия. Это запах любви и романтики. Он способствует развитию отношений.
- Свежая выпечка. Это символ изобилия и успеха. Он предвещает повышение на работе или приятные сюрпризы.
- Экзотические фрукты. Они символизируют счастливые отношения. Этот запах может привлечь новые отношения в вашу жизнь.
- Ель летом или ягода зимой. Может быть предвестником предложения жениться.
- Ваниль. Этот запах – символ хорошего настроения. Также может принести вам хорошую новость.
- Конфеты или духи. Этот аромат предупреждает о роковой встрече.
Какие запахи притягивают несчастье
- Сера. Это плохой знак. Этот запах сулит неприятности.
- Химический запах. Он может принести ссоры в вашу жизнь. Также он может означать развод.
- Свеча. Этот аромат принесет проблемы в семье. Может также означать неполадки на работе.
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