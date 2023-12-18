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Оставьте этот аромат у себя дома: как с помощью запахов привлечь удачу

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Какие запахи притягивают счастье
Какие запахи притягивают счастье. Фото ukr.media

Рассказываем, чем должно пахнуть дома, чтобы в нем было счастье

Давно люди верили, что с помощью запахов можно привлечь удачу или навлечь беду. Существовало даже мнение, что есть запахи, привлекающие богатство. В общем, существует много предрассудков, связанных с ароматами.

Правильный запах может предвещать о счастье. Неправильный наоборот – привлечет размолвки. Об этом рассказали на life-rus.uaportal.

Какие запахи притягивают удачу

  • Ладан. Он символизирует гармонию и удачу. Также он может привлечь изменения к лучшему в вашу жизнь.
  • Лилия. Это запах любви и романтики. Он способствует развитию отношений.
  • Свежая выпечка. Это символ изобилия и успеха. Он предвещает повышение на работе или приятные сюрпризы.
  • Экзотические фрукты. Они символизируют счастливые отношения. Этот запах может привлечь новые отношения в вашу жизнь.
  • Ель летом или ягода зимой. Может быть предвестником предложения жениться.
  • Ваниль. Этот запах – символ хорошего настроения. Также может принести вам хорошую новость.
  • Конфеты или духи. Этот аромат предупреждает о роковой встрече.

Какие запахи притягивают несчастье

  • Сера. Это плохой знак. Этот запах сулит неприятности.
  • Химический запах. Он может принести ссоры в вашу жизнь. Также он может означать развод.
  • Свеча. Этот аромат принесет проблемы в семье. Может также означать неполадки на работе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя делать тряпки из старых вещей. Мы поделились интересными предрассудками.

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