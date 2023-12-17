Не кладіть віник в це місце: до чого призведе ця помилка

Розповідаємо, де в оселі не можна зберігати віник

Віник — предмет для прибирання будинку. Однак з ним пов’язано безліч прикмет. Раніше ми вже розповідали, в які дні краще підмітати будинок, щоб залучити удачу. Тепер поговоримо, де його не варто зберігати.

Є кілька місць, які притягнуть горе, якщо ви поставите туди віник. Про це розповіли на unian.

В яких місцях краще не зберігати віник

За дверима. Є багато прикмет, які кажуть, що не можна ставити віник, стоячи за зачиненими дверима. Таким чином ви випускаєте щастя, а зло навпаки — заходить у ваш дім. Так само і щодо відчинених дверей. Негатив легше потрапляє у вашу оселю.

У ванній кімнаті або туалеті. Місце, де ви приводите себе до ладу та наводите красу, не повинне зберігати віник — предмет бруду. Порушуючи це, все сміття переходить на вас.

На даху. Колись вірили, що дах оберігає будинок від нечисті і зла. Там не повинно бути мотлоху. Залишаючи там віники, ви можете вимести щастя з оселі.

Також не варто зберігати віник у вітальні чи на кухні. Це призводить до сварок у сім’ї.

Де можна зберігати віник

Щоб залучити щастя і добробут, зберігайте віник у коморі або в коридорі. Найзручніше — окрема ніша для приладь прибирання. Також варто мити віник. Фізичний та енергетичний бруд підуть від вас.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна носити в жіночій сумочці. Ми поділилися цікавими забобонами.