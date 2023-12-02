Просто підмітайте будинок в середу: як привернути удачу в дім

Розповідаємо, які дні кращі для підмітання і як це правильно робити

Наші предки вірили, що від того, коли підмітати в будинку, залежить його добробут. Вони виділяли особливі дні для прибирання, позичання грошей та навіть витирати пил. Проте, особливу увагу вони приділяли саме підмітанню.

Підмітаючи в будинку в неправильні дні, можна накликати до своєї оселі лихо. Про це пише volyn24.

В які дні треба підмітати в будинку

Для того, щоб притягнути удачу, підмітати в особливі дні. Це вівторок, середа, четвер і субота. Звичка робити це в неділю прив’яже до вашого дому нещастя та лихо.

Як підмітати, щоб притягнути удачу та достаток

Народні прикмети кажуть, що підмітати в будинку треба від центру до виходу. Це асоціюється з викиданням сміття та всякого непотребу з дому. Також, це прив’язує достаток та удачу в дім.

Важливим моментом є також те, яким віником ви підмітаєте. Позитивну енергію буде прив’язувати чистий та цілий віник. А від брудного та старого — краще позбутися.

Що не можна робити, підмітаючи будинок

Не варто робити це після заходу сонця. Прикмети кажуть, що втратите статки. Також кажуть, що сміття після підмітання не можна викидати в той самий день. Весь заробіток піде від вас.

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