Просто підмітайте будинок в середу: як привернути удачу в дім
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Розповідаємо, які дні кращі для підмітання і як це правильно робити
Наші предки вірили, що від того, коли підмітати в будинку, залежить його добробут. Вони виділяли особливі дні для прибирання, позичання грошей та навіть витирати пил. Проте, особливу увагу вони приділяли саме підмітанню.
Підмітаючи в будинку в неправильні дні, можна накликати до своєї оселі лихо. Про це пише volyn24.
В які дні треба підмітати в будинку
Для того, щоб притягнути удачу, підмітати в особливі дні. Це вівторок, середа, четвер і субота. Звичка робити це в неділю прив’яже до вашого дому нещастя та лихо.
Як підмітати, щоб притягнути удачу та достаток
Народні прикмети кажуть, що підмітати в будинку треба від центру до виходу. Це асоціюється з викиданням сміття та всякого непотребу з дому. Також, це прив’язує достаток та удачу в дім.
Важливим моментом є також те, яким віником ви підмітаєте. Позитивну енергію буде прив’язувати чистий та цілий віник. А від брудного та старого — краще позбутися.
Що не можна робити, підмітаючи будинок
Не варто робити це після заходу сонця. Прикмети кажуть, що втратите статки. Також кажуть, що сміття після підмітання не можна викидати в той самий день. Весь заробіток піде від вас.
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