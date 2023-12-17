Не кладите веник в это место: к чему приведет эта ошибка

Рассказываем, где в доме нельзя хранить веник

Веник – предмет для уборки дома. Однако с ним связано множество примет. Раньше мы уже рассказывали, в какие дни лучше подметать дом, чтобы привлечь удачу. Теперь поговорим, где его не следует хранить.

Есть несколько мест, которые привлекут горе, если вы поставите туда веник. Об этом рассказали на unian.

В каких местах лучше не хранить веник

За дверью. Есть много примет, которые говорят, что нельзя ставить веник, стоя за закрытой дверью. Таким образом вы упускаете счастье, а зло наоборот — заходит в ваш дом. Так же и относительно открытой двери. Негатив легче попадает в ваш дом.

В ванной или туалете. Место, где вы приводите себя в порядок и приводите красоту, не должно хранить веник – предмет грязи. Нарушая это, весь мусор переходит на вас.

На крыше. Когда-то верили, что крыша оберегает дом от нечисти и зла. Там не должно быть хлама. Покидая там веники, вы можете вымести счастье из дома.

Также не следует хранить веник в гостиной или на кухне. Это приводит к ссорам в семье.

Где можно хранить веник

Чтобы привлечь счастье и благополучие, храните веник в амбаре или в коридоре. Удобнее всего — отдельная ниша для приборов уборки. Также следует мыть веник. Физическая и энергетическая грязь уйдут от вас.

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