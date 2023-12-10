Все точно буде добре в новій оселі: що треба робити під час переїзду

Розповідаємо, коли та як краще переїжджати в нову оселю, щоб залучити удачу в дім

Будь-який переїзд — завжди важлива подія. Вона приносить багато стресу та переживань. З переїздом пов’язана велика кількість прикмета та забобонів. Раніше ми вже розповідали, чому чоловікові та дружині не можна користуватися одним рушником. Сьогодні поділимося, що треба робити під час переїзду, щоб на новому місці добре жилося.

Люди часто дотримуються забобонів під час переїзду та роблять ті інші дії. Тому варто розібратися, що треба робити, щоб залучити у своє життя щастя та успіх. Про це розповіли на ukr.media.

Коли краще переїжджати

Для того, щоб залучити удачу та добробут у ваш новий дім, вдалі дні для переїзду — п’ятниця та неділя. Також краще робити це вранці. Це означатиме, що новий етап у житті пройде вдало.

Очищення та проведення обрядів

Перед переїздом варто очистити будинок. Це позбавить його від негативної енергетики. Краще ретельно прибрати у місці, куди збираєтесь переїхати.

Яка повинна бути перша річ у новому будинку

Перша річ, яку ви придбаєте в нову оселю, може визначити долю в цьому будинку. Можна в першу чергу покласти монету для залучення багатства або закордонний паспорт, щоб багато подорожувати..

Як розмістити меблі

Розміщення меблів — важливий аспект під час переїзду. Правильне місце для них створить енергетичний баланс та гармонію. Можна скористатися технікою фен-шуй.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на ваше життя впливає неправильне зберігання взуття. Ми поділилися цікавими забобонами.