Подарунки, які не можна дарувати на Новий рік: притягують лихо

Перед тим, як обирати подарунок, врахуйте смаки та вподобання людини

Новий рік — це час подарунків, свята і веселощів. Однак, вибираючи подарунок для близьких, важливо враховувати не тільки їхні уподобання, але і традиції та звичаї. Адже є речі, які за повір'ями, не можна дарувати на Новий рік.

У цій статті ми розповімо про те, які речі не можна дарувати на Новий рік, згідно з народними повір'ями і рекомендаціями експертів.

1. Ножі та гострі предмети

За народними повір'ями, ножі і гострі предмети символізують розрив стосунків, сварки і конфлікти. Тому їх не прийнято дарувати на Новий рік.

Якщо ви все ж вирішили подарувати ножі, обов'язково вручіть їх разом з якимось іншим подарунком, наприклад, з коробкою шоколаду або квітами. А також не забудьте сказати дарувальнику, щоб він подарував вам що-небудь у відповідь. Це допоможе уникнути неприємностей.

2. Годинник

Годинник — це символ швидкоплинності часу і смерті. Тому їх не прийнято дарувати на Новий рік. За повір'ям, такий подарунок може привести до погіршення здоров'я або навіть до смерті дарувальника або того, кому подарували годинник.

3. Чорний одяг

Чорний колір — це символ жалоби і смутку. Тому не прийнято дарувати чорний одяг на Новий рік. Це може принести нещастя і невдачі.

4. Дари, які асоціюються з хворобами

Не варто дарувати на Новий рік подарунки, які асоціюються з хворобами. Наприклад, не прийнято дарувати ліки, медичні препарати, бинти, горілку та інші спиртні напої.

5. Дари, які асоціюються з бідністю

Не варто дарувати на Новий рік подарунки, які асоціюються з бідністю. Наприклад, не прийнято дарувати старий одяг, зламану техніку, поношені речі.

6. Дари, які не мають практичної цінності

Не варто дарувати на Новий рік подарунки, які не мають практичної цінності. Наприклад, не прийнято дарувати квіти в горщиках, картини, скульптури і інші предмети мистецтва.

7. Дари, які не відповідають віку та статусу

Не варто дарувати на Новий рік подарунки, які не відповідають віку та статусу дарувальника. Наприклад, не прийнято дарувати дорослій дитині іграшки, а дитині — подарунок, який він не зможе оцінити.

Щоб не помилитися з вибором подарунка на Новий рік, краще всього вибирати подарунки, які мають позитивну символіку. Наприклад, це можуть бути подарунки, які асоціюються з щастям, удачею, здоров'ям і багатством.

Також важливо враховувати особисті уподобання і інтереси людини, якій ви даруєте подарунок. Якщо ви не впевнені, що вам вибрати, завжди можна запитати у самого дарувальника.

Нагадаємо, Телеграф вже писав, що не можна дарувати на Новий рік. Також, ми розповідали про цікаві способи загадати бажання на Новий рік.