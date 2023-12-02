Записка у пляшці або магічна монетка: цікаві способи загадати бажання на Новий рік

Якщо вірити, то все обов’язково здійсниться

Зовсім скоро Новий рік, а значить, настав час подумати, що загадати в новорічну ніч, щоб бажання збулося. Ми вже розповідали про те, що подарувати коханому чоловіку на Новий рік 2024 року, а сьогодні ділимося, як правильно загадати бажання, щоб воно здійснилося.

Як виявилося, є чимало цікавих способів загадати бажання у новорічну ніч, пише tsn.ua. Проте, головне правило — це вірити, тоді все обов’язково здійсниться.

Як загадати бажання на Новий рік 2024

Ялинкова іграшка та бажання

У новорічну ніч повісьте на ялинку прикрасу, всередину якої потрібно засунути записку з бажанням. Через тиждень іграшку потрібно зняти і сховати доти, доки бажання не здійсниться.

Записка у пляшці з-під шампанського

Підготуйте заздалегідь записочку та пляшку шампанського. Коли в новорічну ніч напій буде випито, засуньте свій листочок з бажанням у пляшку, закрийте її і сховайте подалі. Коли ваше бажання здійсниться, пляшку можна викинути.

Записки з бажаннями під подушкою

Якщо у вас багато бажань, напишіть кожне з них на окремому листочку і покладіть під подушку в ніч із 31 грудня на 1 січня. Вранці Нового року дістаньте з-під подушки три записки – ці бажання обов’язково збудуться.

Банка з бажаннями

На окремих листочках запишіть усі свої бажання та думки наприкінці року. Акуратно складіть записки в банку або навіть скарбничку та залиште її до наступного нового року. Наприкінці року відкриєте банку та прочитаєте, що здійснилося за рік.

Магічна монетка

Щоб водилися гроші цілий рік, потрібно зробити невеликий ритуал у новорічну ніч. Під бій курантів тримайте в руці золотисту монетку, потім киньте її в келих із шампанським і випийте до дна. А потім дістаньте її з келиха і покладіть у гаманець. Магічну новорічну монетку потрібно носити в гаманці цілий рік, вона притягуватиме гроші.

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