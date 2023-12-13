Подарки, которые нельзя дарить на Новый год: притягивают беду
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Перед тем как выбирать подарок, учтите вкусы и предпочтения человека
Новый год – это время подарков, праздников и веселья. Однако, выбирая подарок для близких, важно учитывать не только их предпочтения, но и традиции и обычаи. Ведь есть вещи, которые по поверьям нельзя дарить на Новый год.
В этой статье мы расскажем о том, какие вещи нельзя дарить на Новый год, согласно народным поверьям и рекомендациям экспертов.
1. Ножи и острые предметы
По народным поверьям, ножи и острые предметы символизируют разрыв отношений, ссоры и конфликты. Потому их не принято дарить на Новый год.
Если вы все же решили подарить ножи, обязательно вручите их вместе с каким-нибудь другим подарком, например, с коробкой шоколада или цветами. А также не забудьте сказать дарителю, чтобы он подарил вам что-нибудь в ответ. Это поможет избежать неприятностей.
2. Часы
Часы – это символ быстротечности времени и смерти. Потому их не принято дарить на Новый год. По поверью, такой подарок может привести к ухудшению здоровья или даже смерти дарителя или тому, кому подарили часы.
3. Черная одежда
Черный цвет – это символ траура и печали. Поэтому не принято дарить черную одежду на Новый год. Это может принести несчастья и неудачи.
4. Дары, которые ассоциируются с болезнями
Не стоит дарить на Новый год подарки, которые ассоциируются с болезнями. К примеру, не принято дарить лекарства, медицинские препараты, бинты, водку и другие спиртные напитки.
5. Дары, которые ассоциируются с бедностью
Не стоит дарить на Новый год подарки, которые ассоциируются с нищетой. Например, не принято дарить старую одежду, сломанную технику, поношенные вещи.
6. Дары, не имеющие практической ценности
Не стоит дарить на Новый год подарки, не имеющие практической ценности. К примеру, не принято дарить цветы в горшках, картины, скульптуры и другие предметы искусства.
7. Дары, не соответствующие возрасту и статусу
Не стоит дарить на Новый год подарки, не соответствующие возрасту и статусу дарителя. Например, не принято дарить взрослому ребенку игрушки, а ребенку подарок, который он не сможет оценить.
Чтобы не ошибиться с выбором подарка на Новый год, лучше всего выбирать подарки, имеющие положительную символику. К примеру, это могут быть подарки, которые ассоциируются со счастьем, удачей, здоровьем и богатством.
Также важно учитывать личные предпочтения и интересы человека, которому вы дарите подарок. Если вы не уверены, что вам выбрать, всегда можно спросить у человека.
Напомним, Телеграф уже писал, что нельзя дарить на Новый год. Также мы рассказывали об интересных способах загадать желания на Новый год.