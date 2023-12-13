Подарки, которые нельзя дарить на Новый год: притягивают беду

Перед тем как выбирать подарок, учтите вкусы и предпочтения человека

Новый год – это время подарков, праздников и веселья. Однако, выбирая подарок для близких, важно учитывать не только их предпочтения, но и традиции и обычаи. Ведь есть вещи, которые по поверьям нельзя дарить на Новый год.

В этой статье мы расскажем о том, какие вещи нельзя дарить на Новый год, согласно народным поверьям и рекомендациям экспертов.

1. Ножи и острые предметы

По народным поверьям, ножи и острые предметы символизируют разрыв отношений, ссоры и конфликты. Потому их не принято дарить на Новый год.

Если вы все же решили подарить ножи, обязательно вручите их вместе с каким-нибудь другим подарком, например, с коробкой шоколада или цветами. А также не забудьте сказать дарителю, чтобы он подарил вам что-нибудь в ответ. Это поможет избежать неприятностей.

2. Часы

Часы – это символ быстротечности времени и смерти. Потому их не принято дарить на Новый год. По поверью, такой подарок может привести к ухудшению здоровья или даже смерти дарителя или тому, кому подарили часы.

3. Черная одежда

Черный цвет – это символ траура и печали. Поэтому не принято дарить черную одежду на Новый год. Это может принести несчастья и неудачи.

4. Дары, которые ассоциируются с болезнями

Не стоит дарить на Новый год подарки, которые ассоциируются с болезнями. К примеру, не принято дарить лекарства, медицинские препараты, бинты, водку и другие спиртные напитки.

5. Дары, которые ассоциируются с бедностью

Не стоит дарить на Новый год подарки, которые ассоциируются с нищетой. Например, не принято дарить старую одежду, сломанную технику, поношенные вещи.

6. Дары, не имеющие практической ценности

Не стоит дарить на Новый год подарки, не имеющие практической ценности. К примеру, не принято дарить цветы в горшках, картины, скульптуры и другие предметы искусства.

7. Дары, не соответствующие возрасту и статусу

Не стоит дарить на Новый год подарки, не соответствующие возрасту и статусу дарителя. Например, не принято дарить взрослому ребенку игрушки, а ребенку подарок, который он не сможет оценить.

Чтобы не ошибиться с выбором подарка на Новый год, лучше всего выбирать подарки, имеющие положительную символику. К примеру, это могут быть подарки, которые ассоциируются со счастьем, удачей, здоровьем и богатством.

Также важно учитывать личные предпочтения и интересы человека, которому вы дарите подарок. Если вы не уверены, что вам выбрать, всегда можно спросить у человека.

Напомним, Телеграф уже писал, что нельзя дарить на Новый год. Также мы рассказывали об интересных способах загадать желания на Новый год.