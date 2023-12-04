Купіть новий гаманець і віддайте борги: народні прикмети на Новий рік 2024

Прикмети перед Новим 2024 роком

Незабаром ми зустрічатимемо Новий 2024 рік. Це буде високосний рік, що пройде під символом Зеленого Дерев’яного Дракона. І, як виявилося, на Новий рік є особливі народні прикмети, щоби він був успішним і пройшов у достатку. Ми вже розповідали про забавні прикмети та забобони на удачу, а сьогодні ділимося прикметами на Новий рік.

Щоб 2024 став вдалим і благополучним, потрібно дотримуватися прикмет і традицій, пише dialog.ua. Дізнайтеся, що потрібно робити перед Новим роком та у новорічну ніч.

Прикрашання ялинки на рік Дракона

Якщо ставите в будинку ялинку на новорічні свята, подбайте про те, щоб вона сподобалася символу року Зеленому Дракону. Вибирайте зелені та золотаві прикраси та гірлянди на ялинку. Є прикмета, яка каже, що на новий рік треба купувати новий гаманець, нехай він теж буде зеленим чи золотистим, тоді в ньому будуть водитися гроші.

Святковий стіл

Традиційно на свята господарки готують різні страви. Нехай ваш новорічний стіл буде різноманітним, з м’ясом, делікатесами та фруктами. Не забудьте прикрасити страви зеленню або просто покласти на стіл пучок свіжої соковитої зелені. А під скатертину, згідно з прикметами, треба покласти монету, щоб привертати гроші у Новому році.

Засвітіть свічки

У новорічну ніч на столі слід запалити 8 свічок і виставити їх на знак нескінченності — у вигляді перевернутої вісімки. Нехай свічки горять до півночі, а потім їх треба згасити, але без задмухування.

Новий одяг на свято

У новорічну ніч, збираючись за святковим столом, краще одягнути новий одяг та аксесуари, це дуже сподобається символу року Дракону. Найкраще одягнути зелене, червоне або золотисте вбрання.

Не можна викидати залишки їжі

Найкраще погодувати залишками їжі тварин або птахів. Навіть якщо у вас немає вдома тварин, винесіть у двір, нехай поїдять бродячі коти чи собаки.

Віддайте борги

Перед Новим роком потрібно віддати всі борги, це здавна відома прикмета, яка передається з покоління до покоління. У Новий рік слід входити без боргів. Також перед святом попросіть вибачення у людей, яких ви могли скривдити та пробачте всіх кривдників самі.

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