Все точно будет хорошо в новом доме: что нужно делать во время переезда
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Рассказываем, когда и как лучше переезжать в новое жилище, чтобы привлечь удачу в дом
Любой переезд – всегда важное событие. Она приносит много стресса и переживаний. С переездом связано большое количество примет и предрассудков. Раньше мы уже рассказывали, почему мужу и жене нельзя пользоваться одним полотенцем. Сегодня поделимся, что нужно делать при переезде, чтобы на новом месте хорошо жилось.
Люди часто соблюдают предрассудки во время переезда и предпринимают другие действия. Поэтому следует разобраться, что нужно делать, чтобы привлечь в свою жизнь счастье и успех. Об этом рассказали на ukr.media.
Когда лучше переезжать
Для того чтобы привлечь удачу и благополучие в ваш новый дом, удачные дни для переезда – пятница и воскресенье. Также лучше делать это утром. Это означает, что новый этап в жизни пройдет удачно.
Очистка и проведение обрядов
Перед переездом следует очистить дом. Это избавит его от отрицательной энергетики. Лучше тщательно убрать в месте, куда вы собираетесь переехать.
Какая должна быть первая вещь в новом доме
Первая вещь, которую вы приобретете в новое жилье, может определить судьбу в этом доме. Можно в первую очередь положить монету для привлечения богатства или загранпаспорт, чтобы много путешествовать.
Как разместить мебель
Расположение мебели – важный аспект во время переезда. Правильное место для них создаст энергетический баланс и гармонию. Можно воспользоваться техникой фэн-шуй.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как на вашу жизнь влияет неправильное хранение обуви. Мы поделились интересными предрассудками.