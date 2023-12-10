Все точно будет хорошо в новом доме: что нужно делать во время переезда

Рассказываем, когда и как лучше переезжать в новое жилище, чтобы привлечь удачу в дом

Любой переезд – всегда важное событие. Она приносит много стресса и переживаний. С переездом связано большое количество примет и предрассудков. Раньше мы уже рассказывали, почему мужу и жене нельзя пользоваться одним полотенцем. Сегодня поделимся, что нужно делать при переезде, чтобы на новом месте хорошо жилось.

Люди часто соблюдают предрассудки во время переезда и предпринимают другие действия. Поэтому следует разобраться, что нужно делать, чтобы привлечь в свою жизнь счастье и успех. Об этом рассказали на ukr.media.

Когда лучше переезжать

Для того чтобы привлечь удачу и благополучие в ваш новый дом, удачные дни для переезда – пятница и воскресенье. Также лучше делать это утром. Это означает, что новый этап в жизни пройдет удачно.

Очистка и проведение обрядов

Перед переездом следует очистить дом. Это избавит его от отрицательной энергетики. Лучше тщательно убрать в месте, куда вы собираетесь переехать.

Какая должна быть первая вещь в новом доме

Первая вещь, которую вы приобретете в новое жилье, может определить судьбу в этом доме. Можно в первую очередь положить монету для привлечения богатства или загранпаспорт, чтобы много путешествовать.

Как разместить мебель

Расположение мебели – важный аспект во время переезда. Правильное место для них создаст энергетический баланс и гармонию. Можно воспользоваться техникой фэн-шуй.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на вашу жизнь влияет неправильное хранение обуви. Мы поделились интересными предрассудками.