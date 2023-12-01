Щастя любить тишу: прикмета, чому не можна розповідати стороннім про особисте життя

Вірування наших предків є актуальними і зараз

Наші предки були спостережливими і проникливими, вони вірили у вищі сили і складали прикмети та забобони. Багато з цих народних прикмет дійшли до нашого часу та зберегли свою актуальність. Ми вже розповідали, що зробити в день зарплати, щоб водилися гроші, а сьогодні ділимося народними віруваннями, чому особисте життя та сімейне щастя треба тримати у секреті.

Швидше за все, від своїх мам і бабусь ви чули, що про особисте не можна нікому розповідати. Згідно з народними віруваннями сімейне щастя, так само, як сімейні проблеми потрібно тримати в секреті.

Наші пращури вірили, що якщо розповідати всім навколо про своє сімейне щастя і взагалі хвалитися особистим життям, це може призвести до того, що вам почнуть заздрити. А заздрість буває дуже чорна та зла. Недоброзичливці, дізнавшись про ваше щасливе сімейне життя, зроблять усе, щоб його зіпсувати.

Проблеми у відносинах із чоловіком чи дружиною теж краще тримати в секреті, щоб не зробити ще гірше. Оточуючі можуть почати роздавати вам поради, як налагодити особисте життя, але ці поради можуть бути дуже сумнівними. Так що краще не поширюватися про своє особисте життя, особливо людям, яких ви погано знаєте.

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