Що покласти під подушку для гарного сну, щоб не мучили кошмари: прикмети та поради
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Під час сну зменшується рівень стресу та відновлюються сили
Сон — це природний процес відновлення та оновлення організму, невіднятна частина здорового способу життя. З цим процесом пов’язано безліч народних повір’їв, які допомагають нам знайти свої способи якісно відпочити. Так, прикмети пояснюють, чому не можна спати навпроти дзеркала і що буде, якщо його повісити перед ліжком.
За прикметами, категорично не можна спати під час заходу сонця. Це непродуктивний, поганий сон, який тільки забере енергію, викличе нездужання та кошмари вночі. А ще народна мудрість радить використовувати для гарного сну певні трави, які кладуть у ліжко. Вони не лише позбавлять безсоння, але й проженуть кошмари та забезпечать гарні сни.
Як позбутися безсоння та поганих снів — народні методи
Щоб нічний сон був глибоким і спокійним, вам знадобиться:
- м’ята — приємний аромат сприяє розслабленню та проганяє погані думки;
- ялівець або хвоя — асоціації з лісовим повітрям викликають спокійні відчуття та умиротворення.
Сухі трави насипають у полотняні мішечки та кладуть під подушку. Свіжі зв’язки можна покласти поруч із подушкою.
Що зробити, щоб сон був міцним – рекомендації
Правильна підготовка до спокійного сну починається задовго до нього. Для початку проконтролюйте свою фізичну активність — робіть невеликий комплекс вправ для зарядки вранці, робіть піші прогулянки.
Якщо часу зовсім не вистачає, ви можете вийти з транспорту на зупинку раніше і пройти її пішки. Або не стрибати за кермо, щоби проїхати 500 метрів до магазину. Регулярні помірні навантаження допомагають міцному та здоровому сну.
Інші основні правила:
- Подбайте про регулярний режим сну.
- Не вживайте підбадьорливі напої з кофеїном у другій половині дня.
- Обмежте алкоголь та куріння.
- Не користуйтесь пристроями перед сном.
Також важлива затишна атмосфера в кімнаті та зручне ліжко. Багатьом людям допомагають розслабитися та міцно заснути медитації чи записи зі звуками природи.
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