Прикрашаємо будинок на щастя в рік Дракона: які кольори та предмети інтер’єру принесуть процвітання

Розповідаємо, який домашній декор викличе прихильність символу року

Створення гармонійного домашнього середовища має значення для залучення позитивної енергії та процвітання на рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Про це свідчать східні езотерики.

Як повідомляє портал chinesezodiac, феншуй визначає п’ять головних елементів на рік Дракона. Щоб сконцентрувати позитивну енергію символу року у вашій оселі, потрібно підготувати будинок до свята.

Які кольори любить Дракон 2024 – прикрашаємо інтер’єр

Езотерики пропонують звернути увагу на наступні чинники. За східним вченням феншуй, це кольори п’яти елементів:

дерево;

вогонь;

земля;

метал;

вода.

Використовуйте щасливі кольори — смарагдово-зелений (дерево), золотисто-жовтий (земля) і насичений червоний (вогонь). Ці кольори, відповідно до східних традицій, посилять вплив символу року у вашому домашньому декорі.

Ключовим фактором буде забезпечити баланс – хоча потрібно використовувати щасливі кольори, важливо не перевантажувати ними свій простір. Це можуть бути декоративні елементи, меблі або навіть колір стін.

Що має бути в будинку для залучення грошей на рік Дракона

Як можна використовувати щасливі кольори в різних кімнатах вашого будинку:

вітальня — додайте декоративні подушки, витвори мистецтва або килимки у вищевказаних кольорах;

кухня — посуд або супутні предмети наповнять приміщення енергією достатку та оновлення;

спальня — покривала або штори у потрібному відтінку можуть сприяти гармонії у відносинах;

домашній кабінет або офіс — додайте щасливі кольори за допомогою настільних аксесуарів, настінного мистецтва;

ванна кімната — рушники або штори для душу цих кольорів можуть створити атмосферу, що сприяє розслабленню та гарному самопочуттю.

Раніше Телеграф писав, які ритуали для залучення грошей потрібно виконати, щоб Дракон обдарував вас своєю прихильністю. Як залучити багатство по феншуй на рік Дракона, дізнайтеся з нашого матеріалу.