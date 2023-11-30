Не робіть це в останній день осені: що може накликати біду

У які прикмети 30 листопада вірили наші пращури

Наші предки вірили у всілякі забобони та прикмети. Вони передавали ці знання з покоління в покоління. Як притягнути до себе багатство, ми вже розповідали раніше. Сьогодні поговоримо про те, що не можна робити в останній день осені.

Мороз 30 листопада вказує на холодну зиму. Якщо в цей день буде щось, пов'язане з числом "3", вам пощастить. Про це пише ukr.media .

Що не можна робити в останній день осені

Лаятися з близькими. Це посуне за собою ще більші сварки і призведе до того, що ви більше ніколи не помиритеся.

Щось відрізати.Мова йде і про волосся, і про нігті, і про рослини. Всяке вкорочення чогось нашкодить живим створінням.

Хизуватися власними досягненнями. Таким чином можна упустити все, що вже маєте.

Цілий день сидіти вдома. Якщо лежить сніг, треба добряче вивалятися в ньому. Це забезпечить вам хороше здоров’я. Якщо ж снігу немає, просто погуляйте на свіжому повітрі.

Їхати в далеку дорогу. Якщо обставини склалися так, що це треба терміново зробити, переконайтеся, що ваше здоров’я буде в безпеці. Також не варто знайомитися в дорозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити у високосний рік. Ми поділилися цікавими забобонами.