Просто покладіть це в гаманець: що робити, аби завжди були гроші

Розповідаємо, що треба покласти в гаманець, аби завжди водилися кошти

Існує безліч прикмет, як залучити гроші в дім. Проте, набагато частіше люди зараз використовують банківські картки. Таким чином набагато важче дотримуватися прикмет. Тому, для залучення коштів краще розраховуватися не тільки картою, а й носити з собою гаманець з кількома купюрами всередині.

Разом з gazeta розповідаємо, як залучити великі кошти у ваше життя. Ці прикмети допоможуть вам притягнути багатство та достаток.

Що покласти в гаманець для залучення коштів

Купюра чи монета з першого заробітку в вашому гаманці — хороша прикмета. Такі гроші завжди притягують більші.

Маленький оберіг. Червона нитка або долар, який завжди лежатиме у вашому гаманці, також залучають великі гроші. Пам’ятайте, що такий долар не можна тратити та розмінювати.

Що не варто носити в гаманці

Треба викинути з гаманця все поламане та пошкоджене. Сухі квіти також носити з собою не треба. Вони мають "мертву" енергетику.

Протерміновані картки, старі чеки та записки з колишнього життя також не повинні мати місце у вашому гаманці. Все старе заважає новому прийти у ваше життя. Багатство також не може прийти у ваше життя через це.

У гаманці повинне бути вільне місце. Якщо ви хочете, щоб гроші прийшли у ваше життя в великій кількості, викиньте з гаманця все зайве.

Тепер ви знаєте, що потрібно класти в гаманець, аби в ньому водилися кошти. А що не можна робити з грошима, ми вже розповідали раніше.