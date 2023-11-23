Дайте грошам переночувати вдома, а борги віддавайте вранці: народні прикмети на привернення багатства
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У ці прикмети вірили наші бабусі
Здавна в українській культурі вкоренилися народні прикмети та забобони, які, як вірили наші предки, здатні привертати у дім багатство та достаток. Ми вже розповідали про прикмети, як правильно подавати милостиню жебракам, а сьогодні ділимося народними віруваннями про те, як залучити до дому гроші.
"Телеграф" зібрав найцікавіші та найпоширеніші народні прикмети про гроші, щоб привернути в будинок добробут та достаток. Швидше за все, деякі з них могли чути ще від своїх бабусь.
Прикмети про гроші та на привернення багатства
- Не можна залишати на столі ключі, порожні сумки та пляшки.
- Також не можна ставити на стіл взуття та сідати на стільницю.
- Якщо приймаєте гостей, вони повинні вийти від вас ситими, а скатертину зі столу після відходу гостей потрібно витрусити на вулицю.
- Якщо отримали зарплату, дайте грошам переночувати вдома, і лише наступного дня починайте витрачати.
- Монети та купюри краще носити у червоному гаманці.
- Якщо у вас є іноземна валюта, купюри потрібно носити в окремому гаманці.
- Якщо вирішили віддавати борги, зробіть це вранці, а не ввечері.
- Для залучення грошей потрібно носити в гаманці лавровий листок, а на дні сумки каштани.
- Коли повертаєте комусь порожню тару, покладіть у неї дрібний готель для власника.
Раніше "Телеграф" розповідав, у які забобони та прикмети вірили наші бабусі. Вони вірили, що ці прикмети на удачу та процвітання у житті.