Дайте грошам переночувати вдома, а борги віддавайте вранці: народні прикмети на привернення багатства

У ці прикмети вірили наші бабусі

Здавна в українській культурі вкоренилися народні прикмети та забобони, які, як вірили наші предки, здатні привертати у дім багатство та достаток. Ми вже розповідали про прикмети, як правильно подавати милостиню жебракам, а сьогодні ділимося народними віруваннями про те, як залучити до дому гроші.

"Телеграф" зібрав найцікавіші та найпоширеніші народні прикмети про гроші, щоб привернути в будинок добробут та достаток. Швидше за все, деякі з них могли чути ще від своїх бабусь.

Прикмети про гроші та на привернення багатства

Не можна залишати на столі ключі, порожні сумки та пляшки.

Також не можна ставити на стіл взуття та сідати на стільницю.

Якщо приймаєте гостей, вони повинні вийти від вас ситими, а скатертину зі столу після відходу гостей потрібно витрусити на вулицю.

Якщо отримали зарплату, дайте грошам переночувати вдома, і лише наступного дня починайте витрачати.

Монети та купюри краще носити у червоному гаманці.

Якщо у вас є іноземна валюта, купюри потрібно носити в окремому гаманці.

Якщо вирішили віддавати борги, зробіть це вранці, а не ввечері.

Для залучення грошей потрібно носити в гаманці лавровий листок, а на дні сумки каштани.

Коли повертаєте комусь порожню тару, покладіть у неї дрібний готель для власника.

Раніше "Телеграф" розповідав, у які забобони та прикмети вірили наші бабусі. Вони вірили, що ці прикмети на удачу та процвітання у житті.