День святого Романа 27 листопада: що не можна робити, аби не накликати біду

Розповідаємо, що не можна робити в День святого Романа

27 листопада ПЦУ вшановує Романа Антіохійського. Йому моляться за лікування важких хвороб. Ми вже розповідали раніше, які народні прикмети попереджають про лихо.Сьогодні поговоримо про те, що не варто робити 27 листопада, щоб не накликати на себе біду.

Наші предки вірили, що якщо встати рано-вранці в День святого Романа і вийти на вулицю, ставши навпроти вітру, це прив’яже до вас щастя. Річ у тім, що такий ритуал "видує" з голови негативні думки та тривоги. Про це пише unian.

Що не можна робити в День святого Романа

Вас буде переслідувати нещастя, якщо в цей день ви прокинетесь пізно. Не варто спати до обіду та ледарювати.

Гуляючи там, де водяться вовки, можете накликати біду. Річ у тім, що в цей день вовки стають агресивними.

Ваші стосунки з дитиною суттєво погіршаться, якщо в цей день ви посваритеся. Не можна також лаяти за щось своє чадо.

Якщо не хочете впустити у своє життя біду, не впускайте незнайомців і небажаних гостей додому. Вони приносять негативну енергетику.

Приймати подарунки в цей день також не варто. За винятком, якщо у вас день народження.

Дослухаючись до цих прикмет, ви забудете про нещастя й біди.А що робити, щоб не накликати лиха в життя, ми вже розповідали раніше.