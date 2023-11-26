Цілий день щастить: що робити, аби удача була на вашому боці

Розповідаємо, які прикмети прив'яжуть до вас успіх

Так хочеться, аби фортуна ніколи не підводила і була завжди з нами. Проте, це не зажди так. Інколи бувають дні, коли удача, здається розвернулася спиною. Як цього уникнути, дізнаєтеся з нашої статті.

Ми виділили найдієвіші прикмети для залучення удачі. З їх допомогою ви точно виконаєте все заплановане, пише ukr.media.

Прикмети, які залучать удачу на весь день

Наприклад, перед співбесідою або важливою зустріччю, слід не повертатися за чимось, що забули. Проте, якщо залишили вдома щось цінне, треба подивитися в дзеркало і показати язик. Також можна щось з’їсти на кухні.

Якщо ви стикнулися у дверях з жінкою у віці, треба повернутися додому ненадовго. Зустріч з літньою жінкою означає проблеми. Хороша енергетика вашої оселі з цим впорається.

Для того, щоб дорога пройшла легко, а день — гарно, треба перед виходом присісти "на доріжку". Гарна енергетика вашого дому збереже вас від майбутніх невдач.

Якщо при виході ви зустріли молоду жінку, слід з нею привітатися. Вона символізує удачу.

Тримайте при собі завжди мішечок з сушеним полином. Це принесе в кожен ваш день удачу.

На вас не чекатимуть невдачі, якщо при виході з дому ви не спіткнетеся об поріг. Це поганий знак. Однак, якщо спіткнутися правою ногою — це на щастя.

Також народі кажуть, що перед виходом з дому, треба погладити кут столу. Так ви залучите удачу та успіх на цілий день.

Якщо на вас чекає довга дорога, краще робити це в середу або четвер. Це найсприятливіші дні для подорожей.

Тепер ви знаєте, що робити, аби прив’язати до себе удачу. А які прикмети попереджають про лихо, ми вже розповідали раніше.