Гроші підуть до вас у руки: де поставити грошове дерево в будинку, щоб розбагатіти

Щоб грошове дерево "працювало", вибирайте для нього правильне місце

Існує багато прикмет про грошове дерево, але в одному езотерики сходяться — ця рослина дійсно може залучити фінансову енергію в будинок. Crassula ovata, також відома як товстунка, стане чудовим варіантом кімнатної квітки, а заразом покращить ваше матеріальне становище.

За словами езотериків, важливо врахувати, де поставити грошове дерево в будинку. Про це пише журнал City Magazine.

Вважається, що крассула приваблює успіх, достаток та багатство. Товсте й м’ясисте листя квітки нагадують монети. Назву "грошове дерево" ця рослина отримала завдяки легенді. У ній говориться, що колись бідний старий просив у богів багатства, а коли повернувся додому – побачив у саду ту саму рослину. Квітка стала справжнім хітом серед любителів фен-шуй, проте уважно підходьте до її розміщення у житлі.

Найкраще місце для грошового дерева в будинку: у коридорі праворуч біля вхідних дверей. Не забувайте, що рослині потрібен горщик із дренажними отворами. Квітка не любить прямі сонячні промені та потребує поливу, лише коли ґрунт повністю висихає.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші кімнатні квіти, які допоможуть залучити гроші. У списку ще багато вдалих варіантів, крім грошового дерева.