Деньги пойдут к вам в руки: где поставить денежное дерево в доме, чтобы разбогатеть

Чтобы денежное дерево "работало", выбирайте для него правильное место

Существует много примет о денежном дереве, но в одном эзотерики сходятся – это растение действительно может привлечь финансовую энергию в дом. Crassula ovata, также известная как толстянка, станет отличным вариантом комнатного цветка, а заодно улучшит ваше материальное положение.

По словам эзотериков, важно учесть, где поставить денежное дерево в доме. Об этом пишет журнал City Magazine.

Считается, что крассула привлекает успех, изобилие и богатство. Толстые и мясистые листья цветка напоминают монеты. Название "денежное дерево" это растение получило благодаря легенде. В ней говорится, что когда-то бедный старик просил у богов богатства, а когда вернулся домой – увидел в саду то самое растение. Цветок стал настоящим хитом среди любителей фэн-шуй, однако внимательно подходите к его размещению в жилище.

Лучшее место для денежного дерева в доме: в коридоре с правой стороны возле входной двери. Не забывайте, что растению нужен горшок с дренажными отверстиями. Цветок не любит прямые солнечные лучи и нуждается в поливе, лишь когда почва полностью высыхает.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других комнатных цветах, которые помогут привлечь деньги. В списке еще много удачных вариантов кроме денежного дерева.