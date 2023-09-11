Які кімнатні квіти приваблюють багатство у будинок: не лише грошове дерево

Тещин язик чи кімнатний бамбук стане прикрасою кімнати та покращить фінансове становище господарів

В езотериці вважається, що рослини в будинку можуть як порушувати гармонію, так і притягувати щось позитивне. А деякі кімнатні квіти, на думку фахівців фен-шуй, принесуть власникам багатство.

Експертка з фен-шуй Діана Хетеуей виділила п’ять кімнатних рослин, які залучають до будинку гроші. Про це пише Best Life.

Грошове дерево

Навколо рослини Пахіра витає багато міфів, але езотерики все ж таки вважають його "грошовим деревом". Вважається, що квітка приваблює процвітання, багатство, удачу та позитивну енергію.

Грошове дерево

Нефритове дерево

Багато хто в народі називають саме цю рослину грошовим деревом, і, дійсно, листя квітки нагадує монети. У фен-шуй таку форму вважають символом удачі, успіху та матеріального добробуту.

Нефритове дерево

Кімнатний бамбук

Драцена Сандера – ще один варіант для ваших кімнат, якщо хочете покращити справи з фінансами. Ця рослина обіцяє не лише багатство, а й позитивну енергію та особистісне зростання. Можна розмістити горщик на робочому місці.

Кімнатний бамбук

Тещин язик

Сансевієрія – популярна кімнатна рослина. В езотериці вважається, що квітка приваблює успіх і багатство в будинок, а також робить атмосферу в будинку гармонійною і здоровою.

Тещин язик

Філодендрон

Невибаглива у догляді та довговічна рослина, яку можна сміливо висаджувати у будинку. Листя квітки нагадує полум’я і пов’язане з вогненною стихією фен-шуй. Як відомо, елементи вогню у домі – символ слави.

Філодендрон

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини езотерики не рекомендують розміщувати у житлі. Ці квіти красиві, але часто можуть приносити проблеми.