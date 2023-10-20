Яку рослину покласти в гаманець, щоб привабити багатство: давня прикмета

Багато людей носять у гаманцях гілочку розмарину, і ось для чого

Люди здавна намагаються залучити удачу та багатство у своє життя за допомогою незвичайних ритуалів та прикмет. Вважається, що символами фінансового добробуту є деякі рослини, і розмарин – одна з них.

Давня прикмета говорить, що якщо носити в гаманці розмарин, ви отримаєте багатство. Про це йдеться у матеріалі City Magazine.

Так, існувало повір’я, що розмарин – амулет, що приносить удачу, захищає від негативної енергії та приваблює багатство. Цю траву вирощували ще в 9 столітті в королівському саду Карла Великого, який, до речі, теж вірив у чарівні властивості рослини.

Для залучення фінансів езотерики радять розміщувати горщик із розмарином на вікні або у внутрішньому дворику. Після пробудження щоранку ви зможете вдихати свіжий аромат рослини, а ваші матеріальні справи поліпшуватимуться.

Відмінна ідея, за словами езотериків, розміщення невеликої гілочки розмарину в гаманці. Вважається, що такий оберіг притягує у ваше життя багатство.

Вічнозелена рослина з ніжними квітками та насиченою ефірною олією відома й іншими властивостями. Стародавні греки вважали, що аромат розмарину звільняє дух і впускає в тіло кохання. Тоді як для римлян трава була символом відродження, непостійності й омолодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні квіти, на думку езотериків, принесуть у будинок удачу, успіх та процвітання. Ці рослини не вимагатимуть особливого догляду.