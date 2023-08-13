До яких подій готуватися, якщо свербить права або ліва рука

Напевно ви часто чули про те, що ліва рука свербить до прибутку

До нас від предків перейшло безліч прикмет та забобонів, деякі з них стосуються певних реакцій нашого організму. Наприклад, "якщо свербить ніс — це до пияки", а якщо ліва рука — до прибутку. Але чи це так?

У матеріалі "РБК-Україна" розказано, до яких подій у житті необхідно готуватися, згідно з народними прикметами, якщо у вас раптово засвербіла права або ліва рука.

До чого свербить права і ліва рука

Усім, напевно, з дитинства ще відомо, що ліва рука "повідомляє" про швидкий прибуток, і як кажуть езотерики, це справді так. Чим частіше й інтенсивніше свербить долоня, тим швидше у ваші руки потраплять гроші. Це може бути премія, виграш та повернення старого боргу, наприклад.

І щоб посилити дію прикмети, фахівці радять провести ритуал, якщо у вас засвербить ліва рука, то швидше покладіть у неї гроші, але тільки купюри, а не дрібницю. Ще можна доторкнутися лівою рукою до правої кишені — вважається, що сума прибутку може збільшитись.

Що стосується правої руки, то здавна говорили: "Якщо свербить права долоня — будеш з кимось вітатися". І це теж, згідно з прикметами, правда, але все залежить від дня тижня.

якщо рука засвербіла в понеділок, тоді чекайте на зустріч зі знайомим;

якщо у вівторок — зі старим другом;

якщо рука свербить у середу — є ймовірність нового знайомства;

у четвер — побачення;

у п’ятницю – романтична зустріч;

у суботу — зустріч з коханою людиною;

у неділю — зустріч із високопоставленою людиною.

"Телеграф" писав раніше, що свербіж у носі може мати певне значення для нашої долі. Експерти розповіли, на що слід звернути увагу.