До яких подій готуватися, якщо свербить права або ліва рука
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Напевно ви часто чули про те, що ліва рука свербить до прибутку
До нас від предків перейшло безліч прикмет та забобонів, деякі з них стосуються певних реакцій нашого організму. Наприклад, "якщо свербить ніс — це до пияки", а якщо ліва рука — до прибутку. Але чи це так?
У матеріалі "РБК-Україна" розказано, до яких подій у житті необхідно готуватися, згідно з народними прикметами, якщо у вас раптово засвербіла права або ліва рука.
До чого свербить права і ліва рука
Усім, напевно, з дитинства ще відомо, що ліва рука "повідомляє" про швидкий прибуток, і як кажуть езотерики, це справді так. Чим частіше й інтенсивніше свербить долоня, тим швидше у ваші руки потраплять гроші. Це може бути премія, виграш та повернення старого боргу, наприклад.
І щоб посилити дію прикмети, фахівці радять провести ритуал, якщо у вас засвербить ліва рука, то швидше покладіть у неї гроші, але тільки купюри, а не дрібницю. Ще можна доторкнутися лівою рукою до правої кишені — вважається, що сума прибутку може збільшитись.
Що стосується правої руки, то здавна говорили: "Якщо свербить права долоня — будеш з кимось вітатися". І це теж, згідно з прикметами, правда, але все залежить від дня тижня.
- якщо рука засвербіла в понеділок, тоді чекайте на зустріч зі знайомим;
- якщо у вівторок — зі старим другом;
- якщо рука свербить у середу — є ймовірність нового знайомства;
- у четвер — побачення;
- у п’ятницю – романтична зустріч;
- у суботу — зустріч з коханою людиною;
- у неділю — зустріч із високопоставленою людиною.
"Телеграф" писав раніше, що свербіж у носі може мати певне значення для нашої долі. Експерти розповіли, на що слід звернути увагу.