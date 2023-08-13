К каким событиям готовиться, если чешется правая или левая рука

Наверняка вы часто слышали о том, что левая рука чешется к прибыли.

К нам от предков перешло множество примет и суеверий, некоторые из них касаются определенных реакций нашего организма. Например, "если чешется нос — это к пьянке", а если левая рука — к прибыли. Но так ли это?

В материале "РБК-Украина" рассказано, к каким событиям в жизни необходимо готовиться, согласно народным приметам, если у вас внезапно зачесалась правая или левая рука.

К чему чешется правая и левая рука

Всем, наверное, из детства еще известно, что левая рука "извещает" о скорой прибыли, и как говорят эзотерики, это действительно так. Чем чаще и интенсивнее чешется ладошка, тем скорее в ваши руки попадут деньги. Это может быть премия, выигрыш и возвращение старого долга, к примеру.

И чтобы усилить действие приметы, специалисты советуют провести ритуал, если у вас зачесалась левая рука, то быстрее положите в нее деньги, но только купюры, а не мелочь. Еще можно дотронуться левой рукой к правому карману — считается, что сумма прибыли может увеличиться.

Что касается правой руки, то издавна говорили: "Если чешется правая ладошка — будешь с кем-то здороваться". И это тоже, согласно приметам, правда, но все зависит от определенного дня недели.

если рука зачесалась в понедельник, тогда ожидайте встречу со знакомым;

если во вторник — со старым другом;

если рука чешется в среду — есть вероятность нового знакомства;

в четверг — свидание;

в пятницу — романтическая встреча;

в субботу — встреча с любимым человеком;

в воскресенье — встреча с высокопоставленным человеком.

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