К каким событиям готовиться, если чешется правая или левая рука
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Наверняка вы часто слышали о том, что левая рука чешется к прибыли.
К нам от предков перешло множество примет и суеверий, некоторые из них касаются определенных реакций нашего организма. Например, "если чешется нос — это к пьянке", а если левая рука — к прибыли. Но так ли это?
В материале "РБК-Украина" рассказано, к каким событиям в жизни необходимо готовиться, согласно народным приметам, если у вас внезапно зачесалась правая или левая рука.
К чему чешется правая и левая рука
Всем, наверное, из детства еще известно, что левая рука "извещает" о скорой прибыли, и как говорят эзотерики, это действительно так. Чем чаще и интенсивнее чешется ладошка, тем скорее в ваши руки попадут деньги. Это может быть премия, выигрыш и возвращение старого долга, к примеру.
И чтобы усилить действие приметы, специалисты советуют провести ритуал, если у вас зачесалась левая рука, то быстрее положите в нее деньги, но только купюры, а не мелочь. Еще можно дотронуться левой рукой к правому карману — считается, что сумма прибыли может увеличиться.
Что касается правой руки, то издавна говорили: "Если чешется правая ладошка — будешь с кем-то здороваться". И это тоже, согласно приметам, правда, но все зависит от определенного дня недели.
- если рука зачесалась в понедельник, тогда ожидайте встречу со знакомым;
- если во вторник — со старым другом;
- если рука чешется в среду — есть вероятность нового знакомства;
- в четверг — свидание;
- в пятницу — романтическая встреча;
- в субботу — встреча с любимым человеком;
- в воскресенье — встреча с высокопоставленным человеком.
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