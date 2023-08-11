Чорний, блакитний чи жовтий: який колір гаманця притягує багатство

Вибір гаманця дуже важливе завдання

Гаманець — це місце, де накопичується грошова енергетика, тому в ньому має бути порядок. І як показує практика, це не просто річ, у якій ви зберігаєте пластикові картки, а атрибут, що безпосередньо впливає на ваш добробут.

У матеріалі "РБК-Україна" розказано, що важливим критерієм при виборі гаманця є його колір, а не лише зручність та форма. І якщо ви хочете залучити в життя більше багатства, потрібно віддати перевагу декільком відтінкам.

Який колір гаманця принесе багатство

Червоний

Згідно з прикметами, цей вогняний колір є вдалим для гаманця, бо привертатиме не лише увагу, а й фінансовий добробут. Однак власникам червоних гаманців варто бути обережнішими, тому що вони можуть перетворитися на марнотратців. Найкраще вибирати гаманець із якимось червоним візерунком чи малюнком.

Чорний чи синій

Вважається, що гаманці синього та чорного кольору є деякими талісманами, вони приваблюють достаток та вберігають від зайвих витрат. А от блакитні гаманці не варто вибирати, бо гроші з нього тікатимуть рікою, не затримуючись.

Зелений

Такий колір гаманця, за словами езотериків, принесе в життя позитивну енергетику. Його варто обирати бізнесменам чи підприємцям, тому він підвищить креативність, відкриє нові енергетичні потоки та надасть більше можливостей.

Жовтий, коричневий або бежевий

Це все природні відтінки, тому вони асоціюються зі стабільністю, економією, а отже, допоможуть зберегти ваші фінанси й вбережуть від зайвих витрат. Вони добре підійдуть тим, хто не вміє контролювати свої витрати.

"Телеграф" писав раніше, що як один долар у гаманці може принести вам багатство. Є кілька рекомендацій, яким варто слідувати.