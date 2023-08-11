Черный, голубой или желтый: какой цвет кошелька притягивает богатство

Выбор кошелька очень важная задача

Кошелек – это место, где накапливается денежная энергетика, поэтому в нем должен быть порядок. И как показывает практика, это не просто вещь, в которой вы храните пластиковые карточки, а атрибут напрямую влияющий на ваше благосостояние.

В материале "РБК-Украина" рассказано, что важным критерием при выборе кошелька является его цвет, а не только удобство и форма. И если вы хотите привлечь в жизнь больше богатства, нужно отдать предпочтение нескольким оттенкам.

Какой цвет кошелька принесет богатство

Красный

Согласно приметам, этот огненный цвет является удачным для кошелька, потому что будет притягивать не только внимание, но и финансовое благополучие. Однако владельцам красных кошельков стоит быть осторожнее, потому что они могут превратиться в транжир. Лучше всего выбирать кошелек с каким-то красным узором или рисунком.

Черный или синий

Считается, что кошельки синего и черного цвета являются некими талисманами, они привлекают достаток и уберегают от лишних трат. А вот голубые кошельки не стоит выбирать, потому что деньги с него будут убегать рекой, не задерживаясь.

Зеленый

Такой цвет кошелька, согласно словам эзотериков, привнесет в жизнь позитивную энергетику. Его стоит выбирать бизнесменам или предпринимателям, потому он повысит креативность, откроет новые энергетические потоки и даст больше возможностей.

Желтый, коричневый или бежевый

Это все природные оттенки, поэтому они ассоциируются со стабильностью, экономией, а значит помогут сохранить ваши финансы и уберегут от лишних трат. Они хорошо подойдут тем, кто не умеет контролировать свои расходы.

"Телеграф" писал ранее, что как один доллар в кошельке может принести вам богатство. Есть несколько рекомендаций, которым следует следовать.