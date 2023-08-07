Чому зі старих речей не можна робити ганчірки: про що попереджає прикмета

Не чиніть так з одягом, щоб не зіпсувати ауру

Майже кожен предмет, який зберігається у вашому будинку тривалий час накопичує певну енергетику. Це стосується й особистих речей, особливо одягу. Багато людей, коли речі псуються, не викидають їх, а роблять ганчірки для миття підлоги та витирання пилу. Але це дуже погана ідея.

У матеріалі Life.uaportal розказано, чому, згідно з народними прикметами та забобонами, категорично не можна пускати старі речі на ганчірки. Краще до них прислухатися, якщо не хочете мати в житті зайві проблеми.

Прикмети та забобони про одяг

За словами езотериків, не можна використовувати свій старий одяг, у якому б поганому стані він не був, для прибирання будинку. Враховуючи те, що речі накопичують енергетику людини, подібними діями, можна погіршити свою ауру. Під час миття підлоги на одязі накопичуватиметься бруд та пил, а це, своєю чергою, приверне неприємності у ваше життя.

Згідно з прикметами, у людини можуть з’явитися захворювання шкіри, наприклад, екзема. Особливо пускати на ганчірки не можна дитячі речі, тому що це може погано позначитися на дитині та її здоров’ї.

Щобільше, якщо пустити непотрібні речі на ганчірки, то в будинку не буде фінансового добробуту і ви не зможете купувати собі новий одяг, оскільки зневажливо поставилися до старого.

Так що старі речі в хорошому стані можна або віддавати на благодійність, або просто їх позбутися.

"Телеграф" писав раніше, чому не можна залишати речі на спинці стільця. Виявляється, так ви зможете зберегти свою енергетику та щастя.