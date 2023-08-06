Погана прикмета: чому не можна ходити в одному носку чи черевику

Парним предметам у гардеробі у народі надають особливого значення

Майже кожен предмет у будинку несе певну енергетику, навіть речам у народі приписували особливе значення, зокрема взуттю. Наприклад, вважалося, що поодинці воно втрачає свої "властивості" і негативно впливає на життя свого власника, тому з’явилася прикмета, що по будинку не можна розгулювати в одному носку, капці чи черевику.

У матеріалі OBOZREVATEL езотерики розповіли, звідки взялися ці народні забобони й чому до них варто прислухатися, якщо не хочете залучити до будинку неприємності та зайвий клопіт.

Що буде, якщо ходити в одному носку чи черевику

Здавна це вважали дуже поганою прикметою, яка може призвести до втрати в сім’ї, тому що парні речі зазвичай пов’язували в будинку з батьківськими фігурами. Якщо їх розбити чи пошкодити, то в сім’ї може статися розрив чи сварка.

Ще, згідно з прикметами, звичка ходити в одній шкарпетці чи взутті, віщує холостій людині тривалу самотність, можливо навіть вона ніколи не зможе зустріти відповідну людину для створення сім’ї. Краще ходити босоніж, ніж в одному капці або черевику. Враховуючи, що панчохи теж пов’язані з ногами й вони продаються парами, то прикмета поширюється і на них.

Також вважається, що люди, які мають таку погану звичку, можуть втратити пам’ять і забути дорогу додому. Це нагадує необхідність ретельно стежити за своїми діями та вибирати правильний шлях.

Щобільше, сни, в яких ви бачите одну шкарпетку або взуття без пари, теж не до добра. Вважається, що на вас можуть чекати конфліктні ситуації, а якщо ви побачили уві сні себе в одній шкарпетці, то це обіцяє невдалу подорож або відрядження.

"Телеграф" писав раніше, чому вдома після прибирання не можна ходити по мокрій підлозі. Експерти розповіли про народні прикмети та забобони, пов’язані з цим домашнім процесом.