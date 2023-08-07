Почему из старых вещей нельзя делать тряпки: о чем предупреждает примета

Не поступайте так с одеждой, чтобы не испортить ауру

Практически каждый предмет, который хранится в вашем доме длительное время накапливает определенную энергетику. Это касается и личных вещей, особенно одежды. Многие люди, когда вещи портятся, не выбрасывают их, а делают тряпки для мытья полов и вытирания пыли. Но это весьма плохая идея.

В материале Life.uaportal рассказано, почему, согласно народным приметам и суевериям, категорически нельзя пускать старые вещи на тряпки. Лучше к ним прислушаться, если не хотите прибавить в жизнь лишние проблемы.

Приметы и суеверия про одежду

По словам эзотериков, нельзя использовать свою старую одежду, в каком бы плохом состоянии она не была, для уборки дома. Учитывая, что вещи накапливают энергетику человека, подобными действиями, можно ухудшить свою ауру. Во время мытья полов на одежде будет накапливаться грязь и пыль, а это, в свою очередь, привлечет неприятности в вашу жизнь.

Согласно приметам, у человека могут появиться кожные заболевания, например, экзема. Особенно пускать на тряпки нельзя детские вещи, потому что это может плохо отразиться на ребенке и его здоровье.

Более того, если пустить ненужные вещи на тряпки, то в доме не будет финансового благополучия и вы не сможете покупать себе новую одежду, так как пренебрежительно отнеслись к старой.

Так что подержанные вещи в хорошем состоянии можно либо отдавать на благотворительность, либо просто от них избавиться.

"Телеграф" писал ранее, почему нельзя оставлять вещи на спинке стула. Оказывается, так вы сможете сохранить свою энергетику и благополучие.