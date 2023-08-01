Можна викликати бідність та проблеми: що категорично не можна робити на кухні

Ряд дій, зроблених на кухні, може залучити в життя зайвий клопіт

Кухня вважається "серцем" будь-якого приміщення, бо там ми збираємося з друзями, рідними, готуємо їжу та ділимося секретами. І багато речей там мають особливу енергетику, просто мало хто про це знає. Більше того, є низка дій, які робити на кухні не можна, щоб не залучити неприємності.

У матеріалі "РБК-Україна" розказано, до яких народних прикмет слід прислухатися, щоб не створити собі зайвого клопоту і не нашкодити домашній енергетиці.

Що не варто робити на кухні

За словами езотериків, не варто розбивати посуд, як роблять це запальні партнери під час сварки. Так, коли розбивається посуд, згідно з прикметами, це на щастя, але якщо робити це навмисно, то, навпаки, слід очікувати на проблеми. Якщо хтось спеціально розбив тарілку або чашку, тоді необхідно прибрати уламки, а підлогу помити водою з милом.

Також забороняється пити з чужих келихів або чашок, тому що таким чином ви передаєте або отримуєте енергію людини, а вона може бути як негативною, так і позитивною.

Відповідно до прикмет, не варто ставити на край плити каструлю, тому що це може призвести до неприємностей. Найкраще залишити її на центральній частині плити або перемістити на стіл.

Більше того, забороняється їсти поспіхом або на ходу, тому що це теж може залучити у ваше життя біди. Приймати їжу необхідно у спокійній обстановці, тому знаходьте собі час для нормального перекусу.

Згідно з народними прикметами, суворо заборонено сидіти на столі, інакше фінансовий успіх від вас відвернеться. Це звязано з тим, що стіл здавна вважався "Божою долонею", а будь-яка їжа у ньому – милістю Всевишнього, відповідно, до нього потрібно дбайливо ставитися.

А ще не рекомендується ні в кого позичати посуд, а якщо ви порушили заборону, тоді обов’язково, при поверненні тари, в неї потрібно щось покласти, щоб зберегти свій добробут. А от якщо ви повернете посуд брудним або порожнім, тоді слід чекати проблем із грошима.

"Телеграф" писав раніше, що в будинку категорично забороняється робити після заходу сонця. Список прикмет, до яких слід прислухатися, щоб не викликати неприємностей.