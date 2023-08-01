Можно навлечь бедность и проблемы: что категорически нельзя делать на кухне

Ряд действий, сделанных на кухне, может привлечь в жизнь лишние хлопоты

Кухня считается "сердцем" любого помещения, потому что там мы собираемся с друзьям, родными, готовим пищу и делимся секретами. И многие вещи там обладают особой энергетикой, просто мало кто об этом знает. Более того, есть ряд действий, которые совершать на кухне нельзя, чтобы не привлечь неприятности.

В материале "РБК-Украина" рассказано, к каким народным приметам следует прислушаться, чтобы не создать себе лишние хлопоты и не навредить домашней энергетике.

Что не стоит делать на кухне

Согласно словам эзотериков, не стоит разбивать намеренно посуду, как делают это вспыльчивые партнеры во время ссоры. Да, когда разбивается посуда, согласно приметам, это к счастью, но если делать это намеренно, то, наоборот, следует ожидать проблем. Если кто-то специально разбил тарелку или чашку, тогда необходимо убрать осколки, а пол помыть водой с мылом.

Также запрещается пить из чужих бокалов или чашек, потому что таким образом вы передаете или получаете энергию человека, а она может быть как отрицательной, так и положительной.

Согласно приметам, не стоит ставить на край плиты кастрюлю, потому что это может привести к неприятностям. Лучше всего оставить ее на центральной части плиты или переместить на стол.

Более того, запрещается есть наспех или на ходу, потому что это тоже может привлечь в вашу жизнь беды. Принимать пищу необходимо в спокойной обстановке, поэтому находите себе время для нормального перекуса.

Согласно народным приметам, строго запрещено сидеть на столе, иначе финансовая удача от вас отвернется. Это связано с тем, что стол издавна считался "Божьей ладонью", а любая еда на нем – милостью Всевышнего, соответственно, к нему необходимо бережно относиться.

А еще не рекомендуется ни у кого одалживать посуду, а если вы нарушили запрет, тогда обязательно, при возвращении тары, в нее нужно что-то положить, чтобы сохранить свое благополучие. А вот если вы вернете посуду грязной или пустой, тогда следует ждать проблем с деньгами.

"Телеграф" писал ранее, что в доме категорически запрещается делать после заката. Список примет, к которым следует прислушаться, чтобы не навлечь неприятности.