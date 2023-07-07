Не притягуйте у своє життя бідність: чому обідній стіл не можна протирати рукою та серветками

До їжі на столі необхідно ставитися шанобливо та трепетно

Є різні прикмети, пов’язані з кухонними приладами, а також з обіднім столом, який посідає на кухні почесне місце. Здавна люди вірили, що він має сильну енергетику, тому стіл потрібно вміти правильно витирати, зокрема не змітати з нього крихти рукою або серветкою.

Езотерики кажуть, що таким чином можна викликати неприємності та бідність. Але звідки взялися такі забобони? Про це детальніше розповіли у матеріалі Glavred.

Чому не можна витирати стіл рукою

Така прикмета, можливо, виникла через те, що колись для людей стіл вважався "Божою долонею", а будь-яка їжа на ньому – милістю Всевишнього, тому до нього ставилися з особливою повагою. Відповідно будь-яка неакуратна дія по відношенню до їжі або її залишків, а також до стільниці вважалася блюзнірством. Люди вірили в те, що таким чином можна залучити бідність до будинку та інші труднощі. Зокрема не можна було рукою витирати зі столу крихти, бо так людина зметала своє багатство, удачу та благополуччя. Люди вірили, що Бог покарає за таку непошану до хліба та їжі, які залишилися після обіду.

Також існує прикмета, що не можна витирати стіл серветкою, паперовими рушниками та іншими подібними виробами, оскільки вони виготовлені з одного матеріалу. Якщо не прислухатися до застереження, то також можна накликати фінансові проблеми в дім.

"Телеграф" писав раніше, що в будинку категорично забороняється робити після заходу сонця. Список прикмет, до яких слід прислухатися, щоб не викликати неприємностей.