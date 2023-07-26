Втратите вдвічі більше: чому не варто підбирати гроші на дорозі

Езотерики вказали на три вагомі причини

З грошима пов’язано безліч прикмет, забобонів та змов, тому що вони завжди привертають увагу. Бувають навіть випадки, коли на дорозі випадково знаходиш втрачену кимось купюру чи монету. Багато хто радіє такій знахідці, але експерти кажуть, що не завжди це може принести успіх.

У матеріалі Рodrobnosti розказано, чому не варто підбирати з дороги гроші, тому що, здавалося б, така нісенітниця може привнести у ваше життя зайвий клопіт і неприємності.

Чи можна підбирати на дорозі гроші

Згідно з народними прикметами, гроші, особливо монети, категорично заборонено піднімати на перехрестях, бо існує висока ймовірність того, що в руки потрапить "погана" монета. Наприклад, ви можете підняти гріш, який хтось викинув, щоб позбутися фінансових труднощів і бідності, бо існує такий ритуал, а ви підберете проблеми цієї людини.

Крім того, як кажуть езотерики, на грошах може бути накладена порча. У магії існують різні ритуали знятих прокльонів, у яких "жертва" має закласти свій негатив у гроші, а потім їх позбутися.

Також не варто забувати про закон "балансу та рівноваги", згідно з ним, "якщо десь щось прибуло, значить десь щось вибуло". Тобто, якщо ви знайдете кимось втрачену купюру, то є ймовірність, що пізніше втратите суму вдвічі більше. Або вас може спіткати невдача у роботі чи особистій сфері. Тож краще не ризикувати.

"Телеграф" писав раніше, які ритуали потрібно зробити в день зарплати, щоб примножити свій дохід. Виявилося, потрібно лише кілька простих дій.