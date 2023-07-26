Потеряете в два раза больше: почему не стоит подбирать деньги на дороге

Эзотерики указали на три веские причины

С деньгами связано множество примет, суеверий и заговоров, потому что они всегда привлекают внимание. Бывают даже случаи, когда на дороге случайно находишь выроненную кем-то купюру или монету. Многие радуются такой находке, но эксперты говорят, что не всегда это может принести удачу.

В материале Рodrobnosti рассказано, почему не стоит подбирать с дороги деньги, потому что, казалось бы, такая ерунда может привнести в вашу жизнь лишние хлопоты и неприятности.

Можно ли подбирать на дороге деньги

Согласно народным приметам, деньги, особенно мелочь, категорически запрещено поднимать на перекрестках, потому что существует высокая вероятность того, что в руки попадет "плохая" монета. Например, вы можете поднять денежку, которую кто-то выбросил, чтобы избавиться от финансовых трудностей и бедности, потому что существует такой ритуал, а вы подберете проблемы этого человека.

Кроме того, как говорят эзотерики, на деньгах может быть наложена порча. В магии существуют различные ритуалы снятый проклятий, в которых "жертва" должна заложить свой негатив в деньги, а потом от них избавиться.

Также не стоит забывать о законе "баланса и равновесия", согласно ему, "если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло". То есть, если вы найдете кем-то потерянную купюру, то есть вероятность, что позже потеряете сумму в два раза больше. Либо же вас может постигнуть неудача в работе или личной сфере. Так что лучше не рисковать.

"Телеграф" писал ранее, какие ритуалы нужно сделать в день зарплаты, чтобы приумножить свой доход. Оказалось, потребуется всего несколько простых действий.