Пройдіть простий тест і дізнайтеся про таємниці вашої підсвідомості

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Сьогодні пропонуємо вам дізнатися корінь ваших тривог та занепокоєння. Перш ніж дивитися на картинку і робити вибір, рекомендується заспокоїтися, зробити кілька вдихів та видихів.

Подивіться кілька секунд на запропоновані зображення та виберіть те, яке найбільш привабливе для вас або викликає яскравіші емоції, ніж інші.

Подивіться на картинку та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше:

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Букет

Якщо ви вибрали букет, то ймовірно, що ви занадто загрузли в побуті і рутині. Новий день мало чим відрізняється від прожитого, ви ніби стали героєм фільму "День бабака". Щоб знизити рівень тривожності, вашій підсвідомості потрібні нові враження, емоції, позитивні події. Порадуйте себе чимось. Для відновлення життєвої сили та енергії, вам важливо внести різноманітність у ваше життя.

Чай і книга

Якщо ви обрали чай і книгу, то ймовірно, ваше життя сповнене суєти: багато спілкування, багато справ, частіше марних, багато шуму, від цього створюється відчуття, що ви щось можете не встигнути. Зараз вам потрібна тиша і спокійне життя, ви перебуваєте в дисбалансі. Якщо не вжити заходів, ви ризикуєте влаштувати емоційну бурю своїм близьким. Тому поставте життя на паузу, хоча б на якийсь час: поїдьте у своє улюблене місце, відновіть повноцінний сон, поживіть на природі, в тиші, почитайте книгу, до якої ніяк не доходять руки, увімкніть улюблений фільм. Нині краще побути однією. Це допоможе знизити рівень тривог та занепокоєння.

Кошеня

Якщо ви обрали кошеня, то у вас порушення балансу "давати-брати". Занадто багато віддаєте, а от отримуєте набагато менше, причому частіше самі відмовляєтесь від пропонованого, чим і порушуєте цей баланс. Для зниження рівня тривоги, ви потребуєте уваги та турботи своїх близьких, підсвідомо демонструючи як це має бути, оточуючи їх надмірною опікою та турботою. Вам потрібно подивитися з боку на ваші взаємини та подумати, як змінити ситуацію. І подумайте над тим, що наше оточення ставляться до нас не так, як ми до них, а як ми ставимося самі до себе! Настав час поставити себе на перше місце, приділяючи увагу та турботу собі коханій.

Годинник

Якщо ви вибрали годинник, то швидше за все це показник того, що у вас багато незакінчених справ. Ви постійно відволікаєтеся і переключаєтеся на нову справу замість того, щоб закінчити те, що почали. У результаті багато незавершених справ, невиконаних обіцянок і нездійснених планів і, як наслідок, зростання внутрішнього роздратування і тривожності. Єдиний спосіб вийти з цього стану — це провести інвентаризацію всіх незавершених справ, дозволити себе не робити те, що вже неактуально і нецікаво, з того, що залишився намагатися щодня щось завершувати і стежити, щоб список незавершеного не зростав.

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.