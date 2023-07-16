Пройдіть простий тест і дізнайтеся, що вам зараз дуже заважає в житті

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам першою

Буває так, що у житті нам заважають не лише інші люди чи обставини, а й ми самі. Здивовані? Адже так і є. Найчастіше наші слова, думки та вчинки є серйозними перешкодами. Пропонуємо заглянути у свою підсвідомість за допомогою простого тесту по картинці і дізнатися про те, чим ви самі собі заважаєте.

Все, що вам потрібно, це розслабитися і подивитися на картинку нижче. Відверніться від сторонніх думок і виберіть із запропонованих варіантів ту тварину, з якою ви себе асоціюєте.

Подивіться на цих тварин і виберіть те, що приваблює вас більше за інших

Результати тесту:

Білка

Вам заважає ваша апатія. Вона виникла невипадково! Річ у тому, що ви перестали щось планувати і просто опустили руки. Крім того, ви припинили самостійно приймати рішення. Це робить хтось за вас, або ви зовсім уникаєте подібних ситуацій. Вам варто струснутись і змінитись. Тоді вашу депресію як рукою зніме!

Рибка

Як не дивно, але вам зараз заважає ваш реалізм! Ви зовсім не бажаєте мріяти і навіть не розраховуєте на удачу. Пам’ятайте, що думки є матеріальними, і вони допомагають нам ставити перед собою цілі. Ви робите невірно, адже ваш реалізм заганяє вас у такі межі, з яких потім важко буде вибратися. Вам варто дивитися ширше! Інакше життя залишиться для вас сірим туманом.

Метелик

На цьому етапі ви віддаєте своїм близьким людям більше, ніж отримуєте. Звичайно, це характеризує вас з того боку, що ви акуратні в будь-яких справах і є альтруїстом. Ось тільки такі жертви вам заважають у досягненні своїх цілей. Пам’ятайте, якщо ви не будете себе "балувати" і жити весь час для когось, то не зможете отримати від бажаного життя.

Кінь

Вам заважає ваша любов до глибокого аналізу всього, що відбувається. Звісно, у деяких справах це плюс, але іноді треба вміти "ловити момент". Іноді шанс випадає нам лише раз, і його не варто упускати. Стати трішки безрозсудніше. Вам це піде виключно на користь. Інакше ви пропустите все найцікавіше.

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.