Наповните дім проблемами та невдачами: що категорично не можна робити з подушками

Виявляється, що подушка — річ досить сакральна

Предмети, якими ви користуєтеся щодня, починають накопичувати певну енергетику. Це стосується і подушок, тому з ними пов’язано безліч народних прикмет та забобонів.

Експерти в матеріалі Sovkusom розповіли, чому до них слід прислухатися, якщо не хочете викликати неприємності, адже цей предмет досить сакральний і вимагає дбайливого ставлення.

Що забороняється робити з подушками

Спати на двох подушках одночасно

Для самотньої людини така звичка обіцяє проблеми в особистому житті. Якщо ви спатимете одночасно на двох подушках, то не зможете знайти відповідної для стосунків людини. Якщо ж ви одружені, то ризикуєте викликати проблеми зі здоров’ям, а ось одружені чоловіки, згідно з прикметами, можуть втратити велику суму грошей.

Сидіти на подушці

Враховуючи, що це сакральний предмет, на якому ми спимо, таке ставлення до нього буде образливим. Якщо ви сидітимете на подушках, то накличете на себе біди, зокрема удача від вас відвернеться. Якщо потрібно щось підставити, щоб сидіти вище, використовуйте інші предмети, наприклад, плід або якусь підкладку.

Спати на чужій подушці

Постарайтеся не спати на подушці, яку під час сну використовує інша людина, тому що вона сповнена його енергетикою. І ця енергетика може бути як позитивною, так і негативною. У будь-якому разі ризикувати не варто, адже можна залучити до свого життя зайві клопоти.

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