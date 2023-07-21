Призовете в дом проблемы и неудачи: что категорически нельзя делать с подушками

Оказывается, что подушка — вещь довольно сакральная

Предметы, которыми вы пользуетесь каждый день, начинают накапливать определенную энергетику. Это касается и подушек, поэтому с ними связано множество народных примет и суеверий.

Эксперты в материале Sovkusom рассказали, почему к ним следует прислушаться, если не хотите навлечь на себя неприятности, ведь этот предмет довольно сакральный и требует бережного отношения.

Что запрещается делать с подушками

Спать на двух подушках одновременно

Для одинокого человека такая привычка сулит проблемы в личной жизни. Если вы будет спать одновременно на двух подушках, то не сможете найти подходящего для отношений человека. Если же вы замужем, то рискуете навлечь на себя проблемы со здоровьем, а вот женатые мужчины, согласно приметам, могут потерять большую сумму денег.

Сидеть на подушке

Учитывая, что это сакральный предмет, на котором мы спим, такое отношение к нему будет оскорбительным. Если вы будете сидеть на подушках, то навлечете на себя беды, в частности удача от вас отвернется. Если нужно что-то подставить, чтобы сидеть повыше, то используйте другие предметы, например, плед или какую-то подкладку.

Спать на чужой подушке

Постарайтесь не спать подушке, которую во время сна использует другой человек, потому что она наполнена его энергетикой. И эта энергетика может быть как положительной, так и негативной. В любом случае, рисковать не стоит, ведь можно привлечь в свою жизнь лишние проблемы.

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