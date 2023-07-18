Пройдіть простий тест і дізнайтесь у чому ваша сила і де її шукати

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Давайте сьогодні звернемося до свого внутрішнього Я і дізнаємося про свої приховані ресурси, які розкриють вашу приховану силу. Зараз багато хто відчуває стрес і тривогу, від чого почуваються знесиленими, а цей простий тест по картинці допоможе дізнатися, як собі допомогти.

Зупиніться на 20 хвилин і зверніться до себе, щоб знайти сили для продовження життя. Виберіть одну або дві метафоричні картки, які більше відгукуються всередині.

Подивіться на картинку та виберіть ту картинку, яка сподобалася вам найбільше:

Результати тесту:

СИЛА МУЖНОСТІ

У хвилини втрати віри, сумнівів та тривог людині потрібна особлива сила – сила мужності. Вона приносить самовладання та спокій, зберігає в серці любов, допомагає думкам текти послідовно та струнко. Сила мужності дозволяє ясно бачити тіньові, похмурі сторони життя, не боячись їх і не усуваючись від них. Вона підтримує всередині тишу та світло, допомагаючи концентруватися на вирішенні поточного завдання. Сила мужності утримує людину від паніки та суєтних порожніх дій, зміцнюючи її дух. Сила мужності корисна і в іншому – вона нагадує людині про її головне призначення та внутрішні ресурси.

СИЛА СМІЛОСТІ

Сила сміливості проявляється тоді, коли потрібні зміни. Вона приносить із собою віру в успіх та рішучість. Є сміливість активно діяти, змінюючи звичні. Але є й сміливість утримувати, берегти набуте благо, хоч би які бурі та спокуси вирували за спиною і по обидва боки дороги. Сила сміливості рішуче веде вперед, виганяючи із серця страх і сумнів. Сила сміливості долає втому і лінощі, надає особливої активності і тілу і духу. Вона навіть слабкого робить героєм. Від сили сміливості біжить будь-яка небезпека та найстрашніший ворог. Вона зміцнює дух та розкриває фізичні можливості людини.

СИЛА ПРОСТОТИ

Чимало життєвої енергії витрачає людина, щоб справляти на інших задумане ним враження. Нерідко доводиться йому бути не собою, а кимось іншим на догоду комусь. І тоді на допомогу приходить сила простоти, повертає людині її власний внутрішній ритм. Бути простим не означає бути простаком або простакуватим у спілкуванні. Простак демонструє незрілість і наївність, а простакуватий — невисокий рівень культури. Сила простоти дозволяє людині бути щирою та природною у будь-якій обстановці. Силу простоти мають зрілість і мудрість, тонке розуміння власної природи та особливостей інших.

СИЛА УВАГИ

Сила уяви може перетворити маленьке зернятко помислу на дивне плодове дерево реалізованого задуму. Сила уяви розгортає перед думкою людини всі його ідеї, думки і почуття. Завдяки їй можна побачити їх у найдрібніших подробицях. Але що за насіння садить людина у свій сад уяви? Якщо посадить він зерна страху, поганих ідей та думок, сила уяви миттєво розгорне перед ним неприємні картини. Вона може бути неприборканою і свавільною, і тоді перед думкою людини можуть народжуватися найнеймовірніші картини. Тому важливо ретельно вдосконалювати силу своєї уяви, щоб вона служила нам вірою та правдою.

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.