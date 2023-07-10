Скільки на зв’язці має бути ключів, щоб у житті супроводжував успіх

За словами езотериків, ключ – дуже важливий символ

Враховуючи, що ключі мають особливу енергетику, з ними пов’язані певні прикмети, зокрема велике значення має той факт, скільки замкових ключів міститься у вас на зв’язці.

Експерти у матеріалі Ukr.media розповіли, скільки їх там має бути, щоб вам у житті супроводжував успіх і не лише у фінансовому, а й особистому плані.

Як ключі можуть залучити в дім успіх

Езотерики кажуть, що ключі – важливий символ, за допомогою якого нам відкриваються будь-які замки та двері. Відповідно до народних прикмет, у зв’язки має бути три ключі й це важливий момент, у якому слід розібратися.

У культурі багатьох слов’янських народів цифра три мала особливе значення, вона була "магічною", досить згадати казки, в яких часто фігурувало це число або фразу: "Бог любить трійцю". А в західних та азіатських культурах "трійка" асоціюється зі щастям та фінансовим благополуччям.

Згідно з народними прикметами, носіння на одному кільці трьох ключів підвищує шанси на те, що в людини почнуть налагоджуватись справи в роботі та особистому житті. Тому, якщо у вас багато ключів, зніміть зайві, а якщо менше, то надягніть 1-2 додаткові ключі.

"Телеграф" писав раніше, чому не можна спілкуватися та передавати речі через поріг. Прислухайтеся до прикмет, якщо не хочете викликати неприємності.