Пройдіть простий тест і дізнайтеся, у скільки років ви вийдете заміж

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам першою

Багато дівчат використовують усі можливі методи, щоб розрахувати день/вік/рік/місяць їхнього урочистого одруження. І часто на допомогу їм приходять психологічні тести, які розповідають, чи готові вони зробити такий важливий крок, і коли він відбудеться. А вам цікаво дізнатися, коли ви вийдете заміж?

Пройдіть цей простий візуальний тест по картинці і дізнайтеся, у скільки років ви одружитесь. Все що потрібно зробити це довіритися своїй інтуїції і вибрати одну з 8 запропонованих на картинці квіток, яка більше за інших привертає вашу увагу.

Результати тесту:

1 — Тюльпан

Якщо ви обрали тюльпан, то, швидше за все, одружені у віці 20-23 років. Ви – "легка" і позитивна людина, яку оточує безліч хороших людей. Романтичні та споріднені стосунки відіграють важливу роль у вашому житті: вам подобається приймати теплі почуття від другої половинки, а також дарувати турботу та увагу своїм рідним та близьким.

2 — Гербера

Якщо ви обрали гербери, то згідно з тестом, ви одружені у віці 35-40 років. Швидше за все, зараз у вас немає постійних стосунків, і ви належите до шлюбу дуже насторожено, вважаючи його далекою перспективою. Однак до 35-40 років ваша думка про сім’ю зміниться. Насолоджуйтесь життям і повірте, любов сама знайде вас, коли ви не чекатимете цього.

3 — Гібіскус

Якщо ви обрали гібіскус, то ви вийдете заміж з 31 до 34 років. Швидше за все, ви – людина, яка любить свободу та пригоди. Ви завжди відкриті для нових відкриттів: країн, людей, світоглядів. Тому шукатимете для себе такого ж відкритого та допитливого партнера.

4 — Соняшник

Якщо ви обрали соняшник, то згідно з тестом, ви одружитеся у віці від 26 до 30 років. Соняшник зазвичай асоціюється з радістю та щастям. Ви – світла та добродушна особистість, яка заряджає своїм позитивом усіх навколишніх, тому вашій другій половинці завжди буде з вами затишно та комфортно. Щоб стосунки з молодим чоловіком були успішними, він теж має бути активним і діяльним, інакше вам може стати з ним нудно.

5 — Троянда

Якщо ви обрали троянду – символ кохання та пристрасті, то, швидше за все, вийдете заміж віком від 18 до 20 років. Ви – романтична та влюблива натура, для якої завжди у пріоритеті кохана людина. Якщо ви зустрічаєте правильного чоловіка, то готові до створення сім’ї навіть у ранньому віці. Причому шлюб найімовірніше буде успішним, і не важливо, це офіційно зареєстрований союз чи цивільний шлюб.

6 — Квітка сакури

Якщо ви вибрали квітку сакури, то згідно з тестом, найімовірніше, ви вийдете заміж з 24 до 26 років. Ця квітка асоціюється з ніжністю та крихкістю, але водночас із силою, як фізичною, так і моральною. Для вас важливі як традиції, так і особистісне зростання, тому ідеальним періодом для шлюбу є вік близько 25 років, коли вже час створювати сім’ю, і ви вже досягли чогось у житті.

7 — Букет

Якщо ви вибрали не одну єдину квітку, а цілий букет, то вам складно вибрати якогось одного партнера. Але це зовсім не означає, що ви — багатолюб, просто, можливо, ви ще не зустріли того самого. Ви не вірите в кохання на все життя, з кожних стосунків ви виносите багато уроків і формуєте уявлення, хто вам потрібен у житті.

8 — В’яне квітка

Якщо ви обрали квітку, що в’яне, то згідно з тестом ви, швидше за все, вийдете заміж у віці понад 40 років, коли повернете своє "я" після важких попередніх відносин. До пошуку партнера ви підходите надто відповідально, що не завжди добре. Але пам’ятайте про те, що для кохання не існує вікових перешкод, зустріти своє справжнє кохання можна навіть ближче до 40!

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.