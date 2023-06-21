Як ваша форма носа впливає на характер: пройдіть простий тест та дізнайтесь про себе більше

Подивіться на картинку та виберіть ту, яка описує саме вас

А ви знали, що дізнатися про характер людини можна не лише познайомившись із нею, а й за її поведінкою і навіть формою носа. Виявляється, є кілька типів і форм носів, кожна з яких впливає наш характер. Принаймні, так говорять дослідники з Університету Бен-Гуріона в Ізраїлі.

Пропонуємо вам пройти невеликий візуальний тест на характер форми носа. Подивіться у дзеркало у профіль та визначте свою форму. Після подивіться на картинку, зіставте та читайте опис.

Виберіть ту форму носа, яка схожа на вашу, і дізнайтеся про себе і свій характер трохи більше:

Результати тесту:

Ніс широкий, довгий з спрямованим вниз кінчиком

Ви творча людина, оптиміст, яка має відкритий погляд на життя. Люди з таким носом дуже комунікабельні і часто мають довкола себе безліч цікавих друзів.

Ніс вузький, довгий і прямий

Люди з таким носом досить стримані. Вони важко показують свої емоції та не люблять бути у центрі уваги. Вони лояльні, мають прагматичний погляд на життя, на них завжди можна покластися.

Ніс має невелику шишку на переніссі

Люди з гачкуватим носом дуже амбітні та цілеспрямовані. Вони часто мають тверді переконання і принципи. Вони люто їх захищатимуть.

Орлиний ніс

Люди з таким носом рішучі та добре організовані. Вони дбають про свою кар’єру та професійний успіх часто стоїть у списку пріоритетів. Ці люди розумні і не кидають справу доки не отримають бажаного як у професійному плані, так і в особистому житті.

Кирпатий ніс

Це життєрадісні, сповнені ентузіазму, імпульсивні люди. Вони часто користуються популярністю, оскільки їхня пишна особистість приваблює багато шанувальників.

Прямий ніс

Люди з такою формою носа мають сильну особистість і впевненість у собі. Вони впевнені у своїх силах. Тому їх нелегко похитнути.

Римський ніс

Ці люди дуже чутливі та мають сильно розвинене емоційне життя. Вони чуйні і завжди поряд з іншими. Іноді вони схильні забувати себе.

Вигнутий ніс

Люди з таким носом стабільні, надійні, вміють слухати співрозмовника. Вони дуже прагматичні, проте на них завжди можна покластися.

Зазначимо, що такі тести також можуть допомогти дізнатися, що на вас чекає найближчим часом. Розслабтеся, "відключіть" мозок, заплющите очі, видихніть і виберіть одну картинку.