Ризикуєте порушити життєвий баланс: чому не можна спати під місячним світлом

Здавна повний місяць асоціювався у людей з чимось містичним

Єдиний супутник Землі привертає до себе увагу як вчених, так і езотериків. Ще в давнину люди вірили, що Місяць має потужну енергетику, а повня була особливим магічним періодом, коли можна було проводити різні обряди та ритуали. З Місяцем також пов’язані й певні прикмети.

Експерти в матеріалі Ukr.media розповіли, чому не можна, щоб під час сну місячне світло потрапляло на людину і чому слід прислухатися до цих забобонів, якщо не хочете залучити до життя неприємності.

Чому світло місяця не повинно падати на сплячу людину

Езотерики кажуть, що Місяць вважається таємничим і загадковим небесним тілом, але сон під його світлом не обіцяє нічого доброго, а навпаки, може зашкодити людині. Вважалося, що сон під світлом нашого супутника розглядався як зв’язок з магією, а це могло залучити до життя певні труднощі та відлякати успіх.

У багатьох народних прикметах говориться, що сон під Місяцем може порушити баланс і гармонію у житті, оскільки здатний змінювати енергетичні потоки. А це негативно позначалося б на емоційному стані.

Також деякі люди вважають, що сон під Місяцем може призвести до розкриття особистих таємниць чи відкриття небажаних інформацій. Це може бути пов’язане з почуттям уразливості чи втрати контролю над собою. Ще згідно з повір’ям, сон під місячним світлом може викликати дивні або лякаючі сновидіння.

"Телеграф" писав раніше, що в будинку категорично забороняється робити після заходу сонця. Експерти радять прислухатися до цих прикмет, щоб не викликати неприємності.