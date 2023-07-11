Рус

Ризикуєте порушити життєвий баланс: чому не можна спати під місячним світлом

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3142
Чому світло місяця не повинно падати на сплячу людину
Чому світло місяця не повинно падати на сплячу людину. Фото https://bogatyr.club/

Здавна повний місяць асоціювався у людей з чимось містичним

Єдиний супутник Землі привертає до себе увагу як вчених, так і езотериків. Ще в давнину люди вірили, що Місяць має потужну енергетику, а повня була особливим магічним періодом, коли можна було проводити різні обряди та ритуали. З Місяцем також пов’язані й певні прикмети.

Експерти в матеріалі Ukr.media розповіли, чому не можна, щоб під час сну місячне світло потрапляло на людину і чому слід прислухатися до цих забобонів, якщо не хочете залучити до життя неприємності.

Чому світло місяця не повинно падати на сплячу людину

Езотерики кажуть, що Місяць вважається таємничим і загадковим небесним тілом, але сон під його світлом не обіцяє нічого доброго, а навпаки, може зашкодити людині. Вважалося, що сон під світлом нашого супутника розглядався як зв’язок з магією, а це могло залучити до життя певні труднощі та відлякати успіх.

У багатьох народних прикметах говориться, що сон під Місяцем може порушити баланс і гармонію у житті, оскільки здатний змінювати енергетичні потоки. А це негативно позначалося б на емоційному стані.

Також деякі люди вважають, що сон під Місяцем може призвести до розкриття особистих таємниць чи відкриття небажаних інформацій. Це може бути пов’язане з почуттям уразливості чи втрати контролю над собою. Ще згідно з повір’ям, сон під місячним світлом може викликати дивні або лякаючі сновидіння.

"Телеграф" писав раніше, що в будинку категорично забороняється робити після заходу сонця. Експерти радять прислухатися до цих прикмет, щоб не викликати неприємності.

Теги:
#Місяць #Прикмети