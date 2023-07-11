Рискуете нарушить жизненный баланс: почему нельзя спать под лунным светом

Издавна полнолуние ассоциировалось у людей с чем-то мистическим

Единственный спутник Земли привлекает к себе внимание как ученых, так и эзотериков. Еще в древние времена люди верили, что Луна обладает мощной энергетикой, а полнолуние являлось особым магическим периодом, когда можно было проводит различные обряды и ритуалы. С Луной также связаны и определенные приметы.

Эксперты в материале Ukr.media рассказали, почему нельзя, чтобы во время сна лунный свет попадал на человека и почему следует прислушаться к этим суевериям, если не хотите привлечь в жизнь неприятности.

Почему свет луны не должен падать на спящего человека

Эзотерики говорят, что Луна считается таинственным и загадочным небесным телом, но сон под ее светом не сулит ничего хорошо, а наоборот, может навредить человеку. Считалось, что сон под светом нашего спутника рассматривался как связь с магией, а это могло привлечь в жизнь определенные трудности и отпугнуть удачу.

Во многих народных приметах говорится, что сон под Луной может нарушить баланс и гармонию в жизни человека, потому что способен менять энергетические потоки. А это негативно бы отражалось на эмоциональном состоянии.

Также некоторые люди считают, что сон под Луной может привести к раскрытию личных тайн или открытию нежелательных информаций. Это может быть связано с чувством уязвимости или потери контроля над собой. Еще согласно поверьям, сон под лунным светом может вызвать странные или пугающие сновидения.

"Телеграф" писал ранее, что в доме категорически запрещается делать после заката. Эксперты советуют прислушаться к данным приметам, чтобы не навлечь неприятности.