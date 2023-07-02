Ці жінки перший крок ніколи не зроблять: володарки цих імен найгордіші

Для цих жінок невластиво йти на компроміси і виявляти ініціативу

Буває так, що чоловік чи жінка не роблять перший крок і не виявляють ініціативу через свою боязкість, а буває через гордість та самолюбство. Саме про таких гордих жінок ми й хочемо сьогодні поговорити.

Іменологи відзначають три жіночі імені, володарки яких надто горді для того, щоб зробити перший крок. Вони вважають, що завоювати їхнє розташування мають навколишні.

Вікторія

Вікторії — стійкі та незалежні дівчата, які ніколи не робитимуть першого кроку, особливо у стосунках. Також не чекайте від них поступок. Вікторії завжди прагнуть того, щоб саме їхні партнери виявляли наполегливість і зацікавленість, щоб добитися їхньої уваги.

Ксенія

Власниці цього імені відрізняються незалежністю, самостійністю та гордістю, яка ніколи не дозволить Ксеніям першими зізнатися у своїх почуттях або виявити ініціативу. Те саме стосується і прохання про допомогу. Ксюші знають собі ціну та хочуть, щоб їх завойовували.

Яна

Жінки на ім’я Яна вирізняються особливою силою характеру. Від них ніколи не дочекаєшся поступок і, тим більше ініціативи у відносинах. Щобільше, Яни завжди непохитними у своїх принципах, і їх складно у чомусь переконати. Також чекати від них ініціативи та у спілкуванні не варто.

Раніше ми розповідали, які імена носять зовсім нещирі жінки. Довіряти їм не варто, бо таких лицемірок ще світ не бачив.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!